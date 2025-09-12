Harry Potter sur HBO : Cillian Murphy n’incarnera pas le nouveau Voldemort

Malgré l’insistance des fans et de la presse, Cillian Murphy se retire des spéculations sur le rôle de Voldemort dans la série Harry Potter.

Tl;dr Le casting du rôle de Voldemort pour la série HBO reste mystérieux, avec de nombreuses spéculations autour de Cillian Murphy.

Cillian Murphy a nié toute implication et souligne la difficulté de succéder à Ralph Fiennes, acteur emblématique du personnage.

La production doit désormais décider entre une star confirmée, un jeune talent ou une révélation surprise, alors que la comparaison avec les films originaux reste inévitable.

Un casting encore entouré de mystère

Alors que la production du reboot Harry Potter par HBO avance à grands pas, une question anime toujours les fans : qui incarnera l’inoubliable Voldemort ? Plusieurs rôles majeurs ont déjà trouvé preneur, mais le nom du futur grand méchant reste soigneusement gardé. Depuis l’annonce du projet, les spéculations vont bon train. Le nom de Cillian Murphy, auréolé de son Oscar, est revenu avec insistance, au point d’être soutenu par des fidèles du Wizarding World… et même par Ralph Fiennes, l’interprète original du Seigneur des Ténèbres.

Cillian Murphy met fin aux rumeurs

Face à ces bruits persistants, Cillian Murphy a clarifié sa position lors d’un passage au podcast Happy Sad Confused. Interrogé frontalement sur une éventuelle participation et s’il avait été approché pour incarner le sorcier maléfique, l’acteur a répondu sans détour : « Non. Je veux dire, sincèrement. Mes enfants me le montrent de temps en temps, mais je ne sais rien à ce sujet ». Il confie aussi mesurer la difficulté de succéder à un acteur tel que Ralph Fiennes : « C’est vraiment difficile de succéder à ce qu’il a fait. L’homme est une légende absolue du cinéma. Donc, bonne chance à quiconque devra remplir ces chaussures ». Un hommage appuyé à la performance exceptionnelle de son prédécesseur.

L’ombre écrasante de Ralph Fiennes

L’hésitation n’est pas propre à Cillian Murphy. Récemment, la star de House of the Dragon, Matt Smith, s’est également retirée de la course au rôle, évoquant la pression d’incarner un personnage si marqué par Ralph Fiennes. Ce respect partagé souligne l’un des défis majeurs du projet : comment renouveler un univers où chaque acteur emblématique – notamment dans le rôle de Voldemort – laisse une empreinte indélébile ? Les films originaux doivent beaucoup à leur casting et Ralph Fiennes y a imposé une version glaçante du seigneur noir.

Star confirmée ou révélation surprise ?

Si la série promet d’explorer davantage les intrigues et personnages laissés dans l’ombre par les films grâce au format télévisuel, elle ne pourra faire l’économie des comparaisons avec ses prestigieux prédécesseurs. Les propos récents du réalisateur Chris Columbus sur la similitude visuelle entre ancien et nouveau projet interrogent : quel sera l’intérêt si tout reste inchangé ? D’autant plus que le rôle de Voldemort exige un investissement sur plusieurs saisons – un engagement que tous les grands noms ne sont pas prêts à assumer.

Face à ce défi, plusieurs possibilités demeurent :

Choisir une star confirmée prête à s’imposer.

Tenter le pari d’un talent moins connu.

Miser sur une révélation surprise déjà castée en secret.

Le suspense reste entier autour de cette annonce clé pour la série Harry Potter de HBO.