La nouvelle adaptation de Harry Potter introduit déjà deux personnages absents du premier tome

L’adaptation en série de la saga Harry Potter surprend déjà les fans : deux personnages absents du tout premier tome feront leur apparition à l’écran, soulevant des interrogations sur les choix scénaristiques et la fidélité à l’œuvre originale.

Une adaptation qui s’émancipe des précédents

Le projet de remake de Harry Potter par HBO prend forme et s’annonce bien plus qu’une simple relecture. La production, attendue pour 2027 sur HBO et HBO Max, mise sur une fidélité accrue à l’œuvre originale de J.K. Rowling. Mais au-delà de cette volonté d’exhaustivité, la série entend aussi explorer de nouvelles voies, quitte à prendre quelques libertés vis-à-vis des livres et des films.

Nouveaux visages et retours inédits à Poudlard

Parmi les changements notables, plusieurs personnages absents du grand écran feront enfin leur apparition. Les spectateurs retrouveront notamment Charlie Weasley, que les films n’avaient jamais intégré, mais également le fantasque professeur Binns – campé par Richard Durden –, ou encore le turbulent Peeves, dont le casting reste à confirmer. Des ajouts qui permettront, selon la production, d’enrichir l’univers de manière significative dès la première saison.

Mais ce sont surtout les présences annoncées de Lucius Malefoy, incarné par Johnny Flynn, et de Cornelius Fudge, joué par Bertie Carvel, qui interpellent. Ces figures majeures, respectivement père de Drago et Ministre de la Magie, ne faisaient pas partie du premier tome ni du premier film, mais pourraient bien faire une entrée remarquée dans l’intrigue initiale.

Réécriture subtile du canevas original ?

Pourquoi introduire ces personnages si tôt ? Dans les romans, leur ombre plane déjà : le nom du Ministre surgit dans quelques dialogues – comme lorsque Hagrid glisse que Fudge «i nonde Dumbledore de hiboux chaque matin pour obtenir ses conseils ». Quant à Lucius, il influence l’histoire avant même d’apparaître physiquement, via les confidences de son fils Drago.

Il serait ainsi envisageable que la série choisisse de montrer Lucius accompagné de Drago lors d’une scène clé dans l’Allée des Embrumes ou lors d’un conseil d’administration à Poudlard. De même, croiser Fudge aux côtés du directeur Dumbledore offrirait un contrepoint intéressant au récit initial.

Voici comment ces introductions pourraient se matérialiser :

Scène politique entre Lucius Malefoy et Cornelius Fudge ;

Aperçu du rôle d’influenceur politique du patriarche Malefoy ;

Nouvelles interactions avec Dumbledore autour des menaces pesant sur Poudlard.

Nouvelles perspectives pour une saga culte

Ces choix narratifs témoignent d’une volonté : offrir un éclairage renouvelé sur des figures secondaires tout en développant la profondeur politique et psychologique de l’univers magique. Si leurs interventions resteront probablement limitées dans la première saison, elles préparent habilement le terrain pour des évolutions majeures à venir – notamment lorsque Fudge refusera plus tard d’accepter le retour de Voldemort. Un pari audacieux pour donner une identité propre à cette nouvelle version télévisuelle.