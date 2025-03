Haofei Wang claque la porte de X

Le départ soudain de Haofei Wang intervient à un moment critique, alors que X cherche encore à asseoir son modèle et ses ambitions financières.

Tl;dr Haofei Wang, directeur de l’ingénierie chez X, a quitté l’entreprise sans explication officielle.

X Corp réorganise son équipe technique avec l’arrivée de nouveaux leaders issus de Robinhood, également impliqués dans xAI.

Malgré ce départ, X Corp poursuit ses projets, notamment le développement de la plateforme de paiements X Money prévue pour cette année.

Un départ inattendu au sommet de l’ingénierie

Haofei Wang, directeur de l’ingénierie de X, a quitté l’entreprise de manière inattendue. Arrivé en juillet 2023, Haofei Wang était devenu un acteur central dans l’organisation, jouant le rôle d’intermédiaire entre Elon Musk et les équipes d’ingénieurs. Son départ soulève de nombreuses questions, d’autant que ni lui ni la société n’ont souhaité commenter la situation pour le moment. En interne, Wang était considéré comme le véritable patron de l’ingénierie et du produit, surtout depuis que Elon Musk consacre plus de temps à ses projets xAI et le département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE) des États-Unis.

Une réorganisation en cours chez X

X Corp n’est pas restée sans réaction face à ce départ. Deux nouveaux leaders techniques, Mike Dalton et Uday Ruddaraju, anciens responsables chez Robinhood, ont été recrutés en janvier dernier. Ils occupent désormais des postes clés dans l’ingénierie, tout en étant également impliqués dans xAI, l’autre entreprise d’intelligence artificielle d’Elon Musk. Cette double casquette illustre la porosité croissante entre le réseau social X et xAI, qui partagent de plus en plus de ressources et de talents depuis l’année dernière.

X sur la voie de la relance financière

Malgré ces bouleversements internes, l’entreprise semble redresser la barre. Selon plusieurs sources, X aurait récemment été valorisée à 44 milliards de dollars par de nouveaux investisseurs, soit le même montant que Musk avait déboursé pour racheter Twitter en 2022. Ce regain d’intérêt coïncide avec l’influence politique grandissante de Musk et la montée en puissance de xAI. Toutefois, bien qu’il reste très actif sur la plateforme X, Elon Musk semble aujourd’hui davantage concentré sur ses autres initiatives.

Les ambitions d’Elon Musk pour l’“everything app”

Dès le rachat de Twitter, Elon Musk avait promis d’en faire une “application à tout faire”, à l’image de WeChat en Chine. Selon des informations internes rapportées par The Verge, Elon Musk aurait déclaré qu’il serait “sidéré” si X ne gérait pas “la vie financière complète” de ses utilisateurs d’ici fin 2024. Si ces ambitions sont encore loin d’être concrétisées, des travaux sont en cours pour lancer la plateforme de paiements X Money, prévue pour “plus tard cette année”. Les projets financiers de X pourraient marquer un tournant décisif pour l’avenir de l’entreprise.