xAI se prépare à construire l’un des plus grands centres de données au monde

Pour soutenir son expansion, xAI choisit Memphis comme site stratégique pour un centre de données qui pourrait transformer l’industrie de l’intelligence artificielle.

Tl;dr xAI va construire un immense centre de données à Memphis pour développer son supercalculateur Colossus.

L’infrastructure accueillera un million de GPU pour rivaliser avec les leaders du marché de l’IA, notamment OpenAI.

Ce projet s’accompagne d’initiatives écologiques, incluant un système de recyclage d’eau et des Megapacks Tesla pour optimiser l’énergie.

Un nouveau site stratégique pour xAI à Memphis

La société xAI d’Elon Musk a récemment fait l’acquisition d’un terrain d’environ 93.000 mètres carrés à Southwest Memphis, dans le Tennessee. Celle-ci marque une étape clé dans la stratégie d’expansion de la start-up. Le site servira de base pour le développement d’une infrastructure de pointe dédiée à l’intelligence artificielle. Ce projet intervient dans un contexte de forte concurrence sur le marché de l’IA, où les acteurs se livrent une véritable course à la puissance de calcul. Avec cette nouvelle implantation, Elon Musk confirme son intention de positionner xAI comme un leader du secteur.

Colossus : un supercalculateur au cœur de la stratégie d’Elon Musk

L’achat de ce nouveau site s’inscrit dans le cadre de l’expansion de Colossus, le superordinateur sur lequel xAI fonde de grands espoirs. En décembre dernier, l’entreprise avait dévoilé son intention de faire évoluer Colossus pour héberger au moins un million de GPU. Ce supercalculateur est considéré comme une pièce maîtresse dans la quête de Musk pour prendre l’avantage sur ses concurrents, notamment OpenAI, dirigé par Sam Altman. Les tensions croissantes entre Musk et Altman donnent un relief particulier à cette compétition. La Greater Memphis Chamber souligne que Colossus est « en bonne voie pour atteindre la taille d’un supercluster », ce qui en ferait une infrastructure de calcul parmi les plus puissantes du monde.

Une expansion qui suscite des critiques environnementales

L’essor de l’intelligence artificielle passe par la construction de centres de données toujours plus vastes et énergivores, ce qui alimente les inquiétudes des défenseurs de l’environnement. Les data centers, comme celui de Memphis, nécessitent d’énormes quantités d’électricité pour alimenter et refroidir les machines. Cette réalité suscite des critiques, alors que la consommation énergétique de ces infrastructures est en forte croissance. Toutefois, xAI tente de répondre à ces préoccupations en intégrant des technologies plus respectueuses de l’environnement dans ses installations. La nouvelle usine bénéficiera notamment d’une station de recyclage d’eau de 80 millions de dollars, visant à réduire son impact hydrique. Cela n’a pas suffi à apaiser toutes les inquiétudes des militants écologistes.

Tesla et xAI, une synergie énergétique inédite

L’installation de Memphis met également en lumière la collaboration étroite entre xAI et Tesla, une autre entreprise dirigée par Elon Musk. Le site accueillera la plus grande installation au monde de Tesla Megapacks dédiés aux opérations de data centers. Ces batteries géantes, conçues pour le stockage et la gestion de l’énergie, permettront d’alimenter les infrastructures de xAI de façon plus efficace et durable. En parallèle, Tesla prévoit la construction d’une usine d’environ 93.000 mètres carrés au Texas pour gérer et stocker ses Megapacks. Cette synergie illustre la stratégie de Musk d’intégrer ses différentes entreprises pour développer des solutions technologiques à grande échelle. Un modèle qui pourrait redéfinir les standards de l’industrie.