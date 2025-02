Colossus : le supercalculateur de xAI suscite des inquiétudes environnementales et sanitaires

Le choix énergétique de xAI pour Colossus alarme écologistes et riverains en raison des risques de pollution.

Tl;dr xAI prévoit d’utiliser 15 turbines à gaz pour son supercalculateur Colossus à Memphis de 2025 à 2030.

Les turbines émettent des polluants dépassant les limites de l’EPA, ce qui inquiète concernant la santé des 22.000 habitants proches.

Le permis d’exploitation n’a pas encore été approuvé, et il n’y a pas de calendrier pour sa validation.

Un projet énergivore et controversé

Selon un permis d’exploitation déposé auprès du département de la santé du comté de Shelby, xAI souhaite utiliser des turbines en continu de juin 2025 à juin 2030 pour son supercalculateur Colossus à Memphis. Ces équipements, vieux de 20 ans, émettent des polluants atmosphériques dangereux (HAP), dont le formaldéhyde. Or, les documents indiquent que chaque turbine dépasse la limite annuelle de 10 tonnes fixée par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

Un impact environnemental préoccupant

Les turbines produiraient 11,51 tonnes de HAP par an et l’ensemble du site dépasserait largement les seuils réglementaires. De plus, 22.000 personnes vivent dans un rayon de huit kilomètres autour des installations. Les risques sanitaires liés à l’exposition prolongée à ces émissions, notamment les maladies respiratoires et certains cancers, inquiètent les défenseurs de l’environnement.

Un manque de transparence dénoncé

Le Southern Environmental Law Center (SELC), une grande organisation environnementale, critique l’opacité du projet. Son porte-parole, Eric Hilt, affirme que les turbines fonctionnent déjà depuis l’été 2024 sans information publique ni supervision des autorités. Cette situation, selon lui, reflète un manque de transparence de la part de xAI vis-à-vis des habitants et des élus locaux.

Un permis en suspens

Les autorités sanitaires du comté de Shelby précisent que le permis d’exploitation n’a pas encore été approuvé et qu’aucun calendrier précis n’a été fixé pour sa validation. En attendant, les organisations environnementales appellent à une évaluation rigoureuse de l’impact du projet, tandis que la population locale s’interroge sur les risques encourus pour sa santé.