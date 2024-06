Hamish Linklater est la nouvelle voix de Batman

Selon Vanity Fair, la star de "Manhunt" et "The Big Short" prêtera sa voix à Batman et Bruce Wayne dans la série "Batman: Caped Crusader" sur Amazon Prime.

Tl;dr Kevin Conroy, voix emblématique de Batman, est décédé en 2022.

Hamish Linklater est le nouvel interprète de Batman dans une série Amazon Prime.

Le show aura une approche d’histoire de détective vieille école.

L’équipe de création comprend des collaborateurs des anciennes séries de Batman.

La légendaire voix de Batman s’est tue

Fort est de constater que le décès de Kevin Conroy en 2022 a laissé un vide immense dans l’univers de Batman. Sa voix grave et inébranlable a marqué le personnage durant des décennies, façonnant l’identité du justicier sombre dans l’esprit des fans à travers des productions telles que Batman: The Animated Series et la trilogie de jeux Arkham.

Un interprète renouvelé pour un chevalier noir contemporain

C’est avec curiosité et impatience que le public attend l’arrivée d’Hamish Linklater, qui sera la nouvelle voix de Batman dans la série Batman : Caped Crusader diffusée sur Amazon Prime à partir du 1ᵉʳ août. Connu pour ses rôles dans les films The Big Short et Midnight Mass, ainsi que dans la récente mini-série de Apple+ Manhunt où il incarne le président Abraham Lincoln, Linklater apporte une nouvelle dimension au personnage de Batman/Bruce Wayne.

Un ton noir pour une quête de vérité

Batman: Caped Crusader ambitionne de renouer avec les racines du personnage dans une approche de conte noir à l’ancienne, calquée sur le style graphique des bandes dessinées originales datant de 1939. Le défi sera grand pour Linklater, dont l’interprétation semble plus subtile pour s’adapter à ce ton.

Des visages familiers aux commandes

Il convient de signaler que l’équipe créative de la nouvelle série comprend de nombreuses figures emblématiques de l’univers de Batman. Bruce Timm, l’artiste et co-créateur de Batman: The Animated Series, et James Tucker, le producteur et l’un des scénaristes de Batman: The Brave and the Bold endossent les rôles de showrunners et de producteurs exécutifs de Batman: Caped Crusader. Ainsi, malgré le départ de Conroy, l’avenir de Batman semble être entre de bonnes mains.