The Penguin, le spin-off excitant de The Batman

Le spin-off The Penguin explorera l'ascension au pouvoir d'Oswald Cobblepot dans le monde criminel de Gotham, approfondissant l'univers de The Batman en développant des intrigues et des personnages secondaires.

Tl;dr La série The Penguin sortira en septembre 2024 sur Max.

Elle fait le lien entre The Batman et The Batman – Part II.

Oz Cobb, alias The Penguin, tente de devenir le chef du crime organisé à Gotham.

Il devra affronter des adversaires comme la famille Falcone et la famille Maroni.

Un nouveau chapitre sombre pour Gotham

Le monde de Batman continue de s’étendre avec l’arrivée de la série The Penguin, prévue pour septembre sur Max. Dans ce spin-off de The Batman, les spectateurs seront plongés dans une Gotham City encore sous l’effet des actions de l’étrange Edward Nashton aka l’Homme Mystère (The Riddler ou encore The Spinx). Le héros de cette nouvelle saga est Oswald “Oz” Cobblepot, plus connu sous le nom de The Penguin, qui cherche à s’imposer en tant que nouveau roi du crime organisé.

Le pouvoir à portée de bec

Il ne suffit pas de vouloir pour obtenir. Oswald “Oz” Cobblepot va rapidement se rendre compte que l’ascension vers le sommet du crime organisé n’est pas une promenade de santé. Dans l’ombre de Gotham, d’autres figures cherchent à profiter du vide laissé par la mort de Carmine Falcone. Sofia et Alberto Falcone, les enfants du défunt roi du crime, entendent bien poursuivre l’héritage paternel et ne laisseront pas celui qui se fait surnommer The Penguin prendre leur place sans combattre.

Des alliés et des ennemis

La famille Falcone ne sera pas le seul obstacle sur la route de Oswald “Oz” Cobblepot. Johnny Vitti et la famille Maroni, menée par le redoutable Salvatore Maroni, comptent également tirer leur épingle du jeu. Le parcours d’Oswald “Oz” Cobblepot sera semé d’embûches, de trahisons et de rebondissements. The Penguin devra faire preuve de ruse et de détermination pour s’imposer dans l’univers impitoyable du crime à Gotham.