GYAAR Studio, le label indépendant de Bandai Namco

L'éditeur japonais Bandai Namco se lance dans l'indie avec GYAAR Studio.

C’est quoi GYAAR Studio ? Les fondateurs expliquent la démarche : “Des jeux amusants avec un gameplay frais. Un développement en collaboration avec les joueurs. Une production rapide. Des idées transformées en réalité. C’est avec ces nobles idéaux que notre studio a vu le jour. C’est une nouvelle marque de jeux qui vous est présentée par les créateurs de Bandai Namco.”

La mascotte du label indépendant et coloré n’est autre que GYAAR, un personnage qui vient de Survival Quiz City. Celui-ci a été utilisé pour le nom et le logo du label GYAAR Studio afin de préserver la résolution et l’enthousiasme de départ au cours du développement de Survival Quiz City pour les titres à venir.

Survival Quiz City, le premier jeu de Bandai Namco sous le label GYAAR Studio

Annoncé exclusivement sur PC via Steam et actuellement en cours de playtest, Survival Quiz City est un jeu d’action multijoueur où seules l’intelligence et les compétences des joueurs permettront de survivre. Ces derniers doivent répondre à diverses questions et se retrouveront diviser en deux groupes en fonction des bonnes et des mauvaises réponses. Il existe deux types de modes de jeu, à savoir Survival (le dernier joueur vivant gagne) et Chasseurs de primes (le joueur ayant le plus de pièces à la fin du dernier tour gagne).