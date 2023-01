Granblue Fantasy : Versus Rising, une version améliorée pour le jeu de combat

Arc System Works revient dans l'univers de Granblue Fantasy avec Versus Rising.

Deux ans après sa sortie et un demi-million de ventes, Granblue Fantasy : Versus du studio japonais Arc System Works va s’offrir une ultime mise à jour pour ajuster certains personnages avant de laisser la place à Granblue Fantasy : Versus Rising. Cette nouvelle édition du jeu de combat proposera des graphismes améliorés pour les shaders et les effets de post-traitement, une version simplifiée du mode RPG dans un tout nouveau mode Histoire, incluant tous les chapitres du premier Granblue Fantasy : Versus, de nouveaux personnages et stages (ajoutés au contenu original), de nouvelles mécaniques comme les compétences Ultimes (une version encore plus puissante des compétences Plus qui permet de ralentir brièvement le mouvement de l’adversaire et de trouver de nouvelles façons de réaliser des combos et de punir les ouvertures ou les attaques manquées) ainsi que du crossplay et un code réseau rollback.

Un trailer pour Granblue Fantasy : Versus Rising

A noter que les salons en ligne bénéficieront d’un hub social à explorer avec des avatars au design chibi. Plusieurs mini-jeux seront inclus dont Grand Bruise Legends qui propose Rising Royale (faites la course jusqu’à l’arrivée tout en évitant les obstacles et utilisez des objets pour éliminer les autres joueurs dans cette bataille royale à rebondissements) et Gold Brick Hoarder (ramassez des briques d’or et apportez-les au stock de votre équipe dans le temps imparti. Tout comme dans Skybound Sprint, vous devrez peut-être jouer de manière déloyale pour gagner).

Granblue Fantasy : Versus Rising profitera d’une sortie mondiale dans le courant de l’année sur PS5, PS4 et PC.