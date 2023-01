Granblue Fantasy : Relink est presque prêt pour 2023

Après de multiples reports depuis son annonce en août 2016, l'action-RPG coopératif Granblue Fantasy : Relink ne devrait plus être repoussé.

Prévu sur PS5, PS4 et PC (Steam), Granblue Fantasy : Relink se déroule un peu avant le troisième arc narratif du jeu mobile original, dans le royaume du ciel de Zegagrande. Les joueurs peuvent former un groupe de quatre personnages maximum, l’un étant contrôlé directement par le joueur, tandis que l’IA contrôle les autres. Le mode multijoueur en coopération permet également à quatre joueurs de former un groupe en sélectionnant différents membres de l’équipage du Grancypher pour partir en quête, un peu comme dans Monster Hunter.

A noter que les modes Assist et même Full Assist sont principalement dédiés aux joueurs occasionnels ou habitués au jeu mobile Granblue Fantasy qui ne veulent rien manquer des aventures de leurs personnages favoris.

Assist Mode : Exécutez des combos automatiquement avec un seul bouton, guérison automatique/garde automatique/dash automatique, déclenchement automatique des arts, compétences et attaques de liaison lorsque les conditions sont réunies, navigation assistée sur la carte

Full Assist Mode : Contrôles simplifiés et exécution automatique de toutes les actions

Une bande-annonce pour Granblue Fantasy : Relink

La fenêtre de sortie de Granblue Fantasy : Relink est maintenue pour cette année, comme annoncé précédemment, bien que sans date concrète. Le producteur Tetsuya Fukuhara a déclaré que la fin du développement est imminente et que l’équipe de développement de Cygames Osaka en est au stade des derniers réglages.