Gran Turismo Sport : la fin du jeu en ligne pour la simulation automobile

Les services en ligne et la vente de contenu téléchargeable pour Gran Turismo Sport sur PS4 prendront définitivement fin à partir du 31 janvier 2024.

Si le suivi de Gran Turismo Sport n’est plus assuré depuis presque quatre ans, le studio japonais Polyphony Digital prévoit désormais de débrancher les serveurs dès l’année prochaine :

Une fois la date de fin de service passée, il ne sera plus possible d’utiliser les services en ligne tels que la communauté, le lobby ouvert et le mode Sport, ni les fonctions/éléments en ligne tels que les livrées personnalisées. Les parties hors ligne du jeu pourront toujours être jouées, y compris avec des contenus additionnels. Nous tenons à remercier les nombreux utilisateurs des services en ligne de Gran Turismo Sport depuis son lancement en 2017.