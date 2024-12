Grammarly renforce son assistant IA avec l’acquisition de Coda

Avec l'acquisition de Coda, Grammarly se positionne comme un leader dans l'intégration de l'intelligence artificielle au service de la productivité.

Tl;dr Grammarly acquiert Coda, une startup de productivité, et nomme Shishir Mehrotra, ancien CEO de Coda, à la tête de la société américaine.

L’intégration des outils IA de Coda permettra de transformer Grammarly en une plateforme de productivité complète, avec des fonctionnalités comme un chat IA génératif.

Cette acquisition renforce la position de Grammarly dans le domaine de l’IA pour la rédaction et la productivité, afin de rivaliser avec d’autres acteurs du secteur.

Un changement de direction à la tête de Grammarly

L’une des grandes conséquences de cette acquisition est le départ de Rahul Roy-Chowdhury, l’actuel PDG de Grammarly, qui assumera désormais un rôle de conseiller. Shishir Mehrotra, co-fondateur et CEO de Coda, prend les rênes de l’entreprise. Mehrotra, anciennement directeur produit et directeur technologique chez YouTube, a une vaste expérience dans le domaine technologique. Il met en avant sa vision de transformer Grammarly en une plateforme de productivité grâce à l’intégration des outils IA de Coda. Ce changement de leadership indique une volonté de renforcer les fonctionnalités de Grammarly et d’étendre son champ d’action. Le nouveau CEO a d’ores et déjà exprimé son ambition de rendre l’assistant IA encore plus intelligent et interconnecté avec d’autres systèmes.

L’intégration des outils IA de Coda pour enrichir l’assistant Grammarly

L’acquisition de Coda par Grammarly vise à enrichir les fonctionnalités de son assistant IA. L’ajout des outils et produits de Coda permettra d’offrir de nouvelles fonctionnalités, comme un chat IA génératif et une suite de productivité. Ces ajouts devraient permettre aux utilisateurs de Grammarly de travailler de manière plus efficace en intégrant des outils pour la gestion de documents, de courriels, de CRM et plus encore. L’idée est de créer une plateforme qui ne se limite pas à la correction de texte, mais qui aide à améliorer l’organisation et la productivité globale des utilisateurs. Cela pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’IA et leurs outils de travail quotidiens.

L’évolution de Coda Docs avec l’assistant Grammarly

L’un des aspects clés de l’acquisition est l’intégration de l’assistant Grammarly dans le produit phare de Coda, Coda Docs. Ce dernier deviendra ainsi un outil encore plus puissant, capable d’offrir des suggestions de rédaction tout en exploitant les capacités d’intelligence artificielle de Grammarly. Cela permettra aux utilisateurs de bénéficier d’un environnement de travail plus fluide, où la rédaction de documents et la gestion de projets se feront de manière encore plus intuitive. La fusion des deux produits annonce également une vision à long terme où l’IA et la productivité s’entrelacent de manière plus profonde. Coda Docs, enrichi par l’intelligence de Grammarly, pourrait devenir un incontournable pour les professionnels.

Une stratégie pour rivaliser avec d’autres acteurs de l’IA dans la productivité

Grammarly, avec cette acquisition, se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la productivité alimentée par l’IA. Avec 40 millions d’utilisateurs actifs et une valorisation de 13 milliards de dollars, Grammarly veut désormais élargir son offre et se mesurer à des entreprises concurrentes qui développent des outils similaires pour la rédaction et la productivité. Coda, avec sa valorisation de 1,4 milliard de dollars, ajoute une dimension supplémentaire à la plateforme de Grammarly, offrant ainsi une gamme d’outils qui va au-delà de la simple correction de texte. En combinant la puissance de l’IA générative et une suite complète d’outils, Grammarly espère redéfinir la productivité pour l’ère de l’intelligence artificielle.