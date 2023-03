Grammarly va plus loin que la correction en proposant de générer du contenu grâce à l’IA

Grammarly se lance à son tour dans l'intelligence artificielle avec GrammarlyGo, pour une rédaction de contenu automatisée au plus proche de vos besoins.

Grammarly a annoncé tout récemment qu’il plongeait (sans surprise) dans le grand bain de l’IA générative. GrammarlyGo est un ensemble de fonctionnalités de composition automatique pour maintenir le logiciel de correction d’orthographe et de grammaire à flot par rapport aux nombreuses sociétés qui ajoutent en ce moment des fonctions profitant de l’API de ChatGPT – ou d’autres modèles d’IA générative – dans leurs produits.

GrammarlyGo peut utiliser des contextes comme la voix, le style, l’objectif et l’endroit où vous écrivez pour déterminer son approche. Ainsi, l’outil est capable de rédiger des réponses à des emails, des résumés, de reformuler selon un ton, une clarté ou autre, ou en choisissant depuis vos propres entrées textuelles – tout en restant le plus proche possible du contexte général, que ce soit votre entreprise ou autre. De plus, dans la mesure où le service desktop de Grammarly peut apparaître dans n’importe quel champ textuel sur votre ordinateur, cette écriture générative peut être plus pratique à l’usage que les solutions concurrentes (comme Notion ou la Rédaction intelligente de Gmail) qui nécessite que vous passiez par une app ou un site web. L’entreprise explique que GrammarlyGo sera activé par défaut pour les particuliers et vous pouvez la désactiver dans les paramètres.

Grammarly justifie l’existence de cette fonctionnalité en disant que la plupart des écrits des gens peuvent être plus rapides et de meilleure qualité. “Les particuliers passent bien trop de temps à tenter de communiquer de la bonne manière, tandis qu’une mauvaise communication impacte la productivité et les performances des entreprises”, écrit la société dans son annonce. “GrammarlyGo va résoudre ce problème en générant rapidement des textes hautement pertinents avec une compréhension de votre voix personnel et du style, du contexte et de l’objectif de la marque ou l’entreprise – en faisant gagner du temps aux particuliers comme aux entreprises tout en répondant à leurs besoins uniques.” Difficile de se dire que l’on vivra bientôt dans un monde où les écrits sont souvent générés par des machines, mais l’on semble s’y diriger tout droit.

GrammarlyGo sera inclus dans le service Grammarly sans surcoût. L’entreprise explique qu’elle ajoutera bientôt la fonctionnalité de rédaction via intelligence artificielle à ses offres Premium, Business, Education et Developer – ainsi qu’à des offres gratuites “dans certains pays”. La bêta de GrammarlyGo sera lancée dans le courant du mois d’avril.