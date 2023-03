Google étend le chiffrement côté client de Gmail à davantage d’utilisateurs

Google déploie le chiffrement côté client à tous les utilisateurs de certaines offres Workspace, un ajout de sécurité très bienvenu.

Google indique que le chiffrement côté client (CSE) est désormais disponible à bien davantage d’utilisateurs de Gmail que depuis sa première activation sur Drive, Docs, Slides, Sheets et Meet l’année dernière et dans Agenda il y a quelques semaines. La firme de Mountain View avait lancé une bêta ouverte de CSE pour Gmail et Agenda à la fin de l’année dernière, mais désormais, toutes les entreprises sur une offre Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus ou Education Standard peuvent activer cette fonction de protection de la vie privée. À noter, la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur les offres Workspace pour les particuliers ou les comptes Google.

Google déploie le chiffrement côté client à tous les utilisateurs de certaines offres Workspace

Bien que Workspace “chiffre les données sur la machine et en transit en utilisant des librairies crypto sécurisées”, le CSE donne aux organisations un contrôle total sur leurs clefs de chiffrement. “Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des emails ou créer des événements avec des collègues internes et des participants tiers, en sachant que leurs données sensibles (y compris les images et pièces jointes) sont chiffrées avant d’arriver sur les serveurs de Google”, écrit le géant dans un post de blog.

Les administrations Workspace doivent activer le CSE, qui ne l’est pas par défaut. Une fois ceci fait au niveau de votre organisation, vous pouvez ajouter le CSE sur n’importe quel message dans Gmail en cliquant sur l’icône en forme de cadenas sur la droite du champ “À” et activant l’option “Chiffrement additionnel”. La fenêtre de composition de l’email va alors devenir bleue et vous pourrez lire “Nouveau message chiffré”. Dans Agenda, vous pouvez cliquer sur l’icône en forme de bouclier à côté du titre d’un événement pour ajouter le “chiffrement additionnel” à la description, aux pièces jointes et à l’appel Google Meet.

Un ajout de sécurité très bienvenu

Chiffrer ainsi les fichiers Drive et autres événements Agenda est évidemment une nouveauté bienvenue, mais les protections du CSE sont probablement le plus efficace dans Gmail. Les organisations seront peut-être plus enclines à envoyer des emails vers l’extérieur plutôt que de partager des fichiers ou des invitations calendrier avec des tierces parties. Quoi qu’il en soit, Google explique que toutes les apps majeures de Workspace sont désormais couvertes par le CSE.