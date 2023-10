Gori : Cuddly Carnage démocratise le “skate-and-slash”

Wired Productions et Angry Demon Studio dévoilent Gori : Cuddly Carnage.

Dans Gori : Cuddly Carnage, l’humanité a été détruite… Cool-Toys a créé les “Ultra Pets”. Les compagnons ultimes qui n’ont jamais faim, n’ont jamais besoin d’aller aux toilettes et sont imperméables aux ravages du temps. Personne ne s’attendait à la mutation qui a transformé ces parfaits animaux de compagnie en jouets tordus tout droit sortis de vos cauchemars, bien décidés à anéantir l’humanité. C’est à Gori, accompagné de son hoverboard sensible, F.R.A.N.K, mortel mais plein de sagesse, et de son compagnon I.A. morose, CH1-P, de tuer la diabolique Adorable Army à l’aide de combos mortels pour sauver le monde.

Un trailer pour Gori : Cuddly Carnage

Les joueurs pourront maîtriser des armes explosives et des combos dévastateurs dans une bataille épique pour empêcher l’Adorable Army de conquérir la galaxie et sauver le Professeur Y, leur créateur disparu et le seul humain qui a montré de l’amour à Gori et à ses amis. Ils pousseront également leurs compétences de combat et leur habileté sur les plateformes jusqu’à leurs limites en se frayant un chemin à travers des paysages tortueux remplis de dangers environnementaux, d’un humour adulte acéré et d’une bande-son à couper le souffle et à faire trembler les os.

Gori : Cuddly Carnage sortira début 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.