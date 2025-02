Google utilise désormais l’intelligence artificielle pour estimer l’âge de ses utilisateurs

Avec l'IA, Google entend désormais protéger les jeunes utilisateurs et garantir une expérience en ligne plus sûre sur ses plateformes.

Tl;dr Google déploie l’intelligence artificielle pour estimer l’âge des utilisateurs et mieux protéger les mineurs.

Le système analyse les comportements des utilisateurs en ligne pour déterminer s’ils ont moins de 18 ans.

Les comptes des mineurs bénéficieront de filtres de sécurité et de restrictions sur les contenus inappropriés.

Une nouvelle fonctionnalité pour améliorer la sécurité des utilisateurs

Dans un communiqué publié le 12 février 2025, Google a expliqué qu’il testait un modèle d’apprentissage automatique aux États-Unis pour déterminer si un utilisateur est mineur, en particulier si l’âge est inférieur à 18 ans. Cette technologie permettrait à Google d’ajuster les expériences sur ses différentes plateformes pour s’assurer qu’elles sont adaptées en fonction de l’âge de l’utilisateur. La mise en place de ce système vise à renforcer la sécurité des jeunes sur des plateformes comme YouTube, en éliminant l’accès à certains contenus inappropriés pour les mineurs.

Le modèle d’estimation de l’âge de Google se base sur des données existantes des utilisateurs, comme les sites qu’ils visitent, les vidéos qu’ils regardent sur YouTube et la durée pendant laquelle ils ont créé leur compte. En croisant ces informations, Google peut estimer l’âge d’un utilisateur et déterminer s’il pourrait être mineur. Si ce modèle détecte qu’un utilisateur semble avoir moins de 18 ans, il recevra une notification lui expliquant que certains paramètres de son compte ont été modifiés, et l’invitera à vérifier son âge via une photo, une carte de crédit ou une pièce d’identité officielle.

L’impact sur la gestion des comptes des mineurs

Pour les utilisateurs identifiés comme mineurs, Google appliquera des fonctionnalités de sécurité renforcées, déjà existantes sur ses plateformes. Par exemple, le filtre SafeSearch sera activé, afin d’éliminer les contenus explicites des résultats de recherche. De plus, sur YouTube, l’accès à des vidéos susceptibles d’être inappropriées pour les jeunes sera restreint. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de Google pour offrir une meilleure protection des jeunes internautes, tout en respectant les régulations sur la sécurité en ligne pour les enfants.

Des mesures liées à la réglementation sur la sécurité des enfants

Cette évolution intervient alors que les législateurs américains se préoccupent de plus en plus de la sécurité des enfants sur Internet. Des lois comme la Kids Online Safety Act (KOSA) et la loi COPPA 2.0 ont pour objectif de protéger les jeunes utilisateurs des contenus nuisibles. Par ailleurs, le Kids Off Social Media Act (KOSMA) prévoit des mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder aux réseaux sociaux, ce qui met davantage de pression sur les géants de la technologie pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs de manière fiable. De son côté, Meta a déjà commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour détecter les utilisateurs potentiellement mineurs, un signal qui pourrait influencer la manière dont Google évolue dans cette direction.

Une gestion plus précise du téléphone des enfants

Dans les semaines à venir, Google permettra aux parents de restreindre les appels et notifications sur le téléphone ou la tablette de leurs enfants pendant les heures de classe, une fonctionnalité annoncée l’année dernière. À partir du mois prochain, les parents pourront aussi gérer les contacts du téléphone de leurs enfants via l’application Family Link, restreignant ainsi les appels et messages aux seuls numéros autorisés. En outre, Google permettra bientôt aux parents de gérer les cartes de paiement de leurs enfants dans Google Wallet, une autre mesure de sécurité qui renforce le contrôle parental sur les appareils et services en ligne.