Découvrez comment initier vos enfants aux paiements sans contact avec Google Wallet

Vos enfants peuvent désormais effectuer des paiements sans contact avec Google Wallet - voici comment cela fonctionne.

Tl;dr Google prévoit de rendre la fonction de paiement mobile accessible aux enfants.

La fonctionnalité sera gérée via des comptes Family Link avec de nombreuses mesures de sécurité.

Les parents seront en mesure de surveiller et de contrôler les transactions de leurs enfants.

Google Wallet: vers une utilisation familiale

Le paiement par mobile est devenu monnaie courante, et Google s’apprête à le rendre accessible à toute la famille. Vous avez bien lu, les enfants pourront bientôt payer avec leur téléphone grâce à une évolution de Google Wallet, le portefeuille électronique du géant de la technologie.

Une fonctionnalité adaptée aux plus jeunes

Auparavant, cette fonctionnalité de paiement sans contact, similaire à celle d’Apple, était spécifiquement conçue pour ne pas être accessible aux enfants. Les profils de paiement appartenant à des utilisateurs de moins de 13 ans étaient immédiatement fermés dès leur découverte. Mais Google envisage de changer la donne selon une récente information divulguée par 9to5 Google.

À compter de l’année prochaine, Google Wallet avec la fonctionnalité de paiement sans contact sera disponible pour les enfants utilisant des comptes gérés par Family Link. Cela leur permettra d’effectuer des paiements en magasin, mais ils ne pourront pas utiliser de cartes enregistrées pour effectuer des paiements en ligne. En termes de sécurité, l’appareil nécessitera un code PIN, un mot de passe, une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale pour authentifier tout paiement NFC.

Contrôle parental et sécurité

Le portefeuille électronique pour enfants de Google prendra également en charge les cartes-cadeaux et les billets d’événements. Cependant, les cartes privées, comme les cartes d’identité et les cartes de santé, ne seront pas prises en charge lors du lancement. Les parents devront approuver chaque carte de crédit et de débit ajoutée, et l’application Family Link leur donnera une vue complète de tous les paiements effectués. Cette plateforme leur permettra aussi de retirer à distance une carte ou de bloquer des passes.

« Suite à la réponse positive concernant la fonction de paiement sans contact sur les appareils Fitbit Ace LTE, nous étendons cette fonction aux enfants sur Google Wallet. Cette nouvelle expérience est conçue avec la sécurité à l’esprit et permettra aux parents de superviser l’utilisation de leurs enfants, y compris l’approbation de nouvelles cartes, la suppression facile de cartes et la visualisation de l’historique des transactions. », a déclaré un porte-parole de Google.

Une avancée positive pour les parents

Les parents auront donc plus de contrôle sur ce que leurs enfants achètent, ce qui est une évolution positive. Cette fonctionnalité sera disponible l’année prochaine. Pour en savoir plus sur la protection de vos enfants, consultez notre liste de conseils pour protéger le nouveau téléphone de votre enfant.