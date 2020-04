Google Stadia : deux mois d’abonnement gratuits à la formule Pro

Phil Harrison, vice-président et manager général de la division Stadia de Google, est heureux de permettre aux joueurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, des Pays-Bas, de la Belgique, du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande d’essayer Google Stadia et sa formule Pro pendant deux mois sans frais : “Nous sommes confrontés à l’une des périodes les plus difficiles de notre mémoire récente. Garder une distance sociale est vital, mais rester à la maison pendant de longues périodes peut être difficile et donner l’impression d’être isolé. Les jeux vidéo peuvent être un moyen précieux de socialiser avec ses amis et sa famille lorsque l’on est coincé à la maison, c’est pourquoi nous donnons aux joueurs de 14 pays un accès gratuit à Stadia Pro pendant deux mois (…) Avec l’augmentation de la demande due au nombre croissant de personnes à la maison pendant cette période, nous adoptons une approche responsable du trafic Internet. Pour Stadia, nous avons toujours ajusté l’utilisation de la bande passante en fonction de divers facteurs liés à l’internet domestique et local. Pour réduire encore la charge sur l’internet, nous travaillons à une fonction temporaire qui fait passer la résolution par défaut de l’écran de 4k à 1080p. La grande majorité des personnes qui utilisent un ordinateur de bureau ou portable ne remarqueront pas une baisse significative de la qualité de jeu, mais vous pouvez choisir vos options d’utilisation des données dans l’application Stadia.”

To help people connect with friends online & have some fun during these challenging times, we're opening up Stadia for everyone. You'll also get 2 months of free access to Stadia Pro with some free games to play!

