Google Search permet de créer des listes des films et séries TV vus ou à voir

Si vous regardez beaucoup de films et séries TV, vous savez à quel point il peut être difficile de tenir le compte de tout ce que vous avez vu. Il est parfois impossible de savoir à quel épisode on s'est arrêté, si on a vu telle saison ou tel film. Google vous aide.

Garder le compte de tout ce que l’on veut voir comme film ou série TV est très difficile. On en voit passer tellement, et on oublie tellement rapidement. De la même manière, garder le fil de tout ce que l’on a vu n’est jamais une mince affaire. Si vous cherchez une solution pour vous y aider, sachez que Google propose aujourd’hui une solution. Selon un rapport de 9to5Google, Google Search vient de lancer une nouvelle fonctionnalité baptisée Watchlist.

Google Search déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée Watchlist

Le principe est simple. Lorsque vous cherchez un film ou une série sur Google, vous pouvez cliquer sur le bouton “Watchlist” pour l’ajouter à votre liste. Vous pouvez ensuite visualiser cette liste à tout instant, pour la mettre à jour ou lorsque vous cherchez des idées de contenus à regarder. Au niveau du fonctionnement, c’est assez similaire aux marque-pages, mais ici en version plus directe et adaptée aux films et séries TV. De la même manière, il y a aussi un bouton “Watched it ?”. Quand vous cliquez dessus, vous indiquez à Google que vous avez déjà vu ledit film ou ladite série.

Celle-ci permet de gérer ses films et séries TV à voir et déjà vus

À noter, cette fonctionnalité n’est pour l’heure disponible que sur la version mobile et les applications Google d’iOS et Android. Autrement dit, si vous utilisez Google Search sur votre ordinateur de bureau ou portable, vous ne pourrez pas en profiter. Pas pour le moment, tout du moins. Le déploiement est en cours à l’heure d’écrire ces lignes, il est donc possible que vous ne puissiez pas encore voir ces boutons de la Watchlist. Un peu de patience et vous pourrez utiliser Google pour gérer votre liste de films/séries à voir et vus.