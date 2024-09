Google Search facilite désormais l’accès aux pages web archivées

Avec l'intégration d'Internet Archive dans Google Search, les utilisateurs peuvent accéder aux anciennes versions de sites web sans quitter les résultats de recherche. Cette fonctionnalité offre une vue enrichie des évolutions des contenus en ligne.

Tl;dr Google s’est associé à Internet Archive pour réintroduire une fonctionnalité similaire aux pages web mises en cache.

La fonctionnalité est accessible depuis le panel « À propos de ce résultat » de chaque recherche.

La Wayback Machine permettra de visualiser des instantanés de pages web à différentes époques.

Certains sites ne seront pas disponibles si les détenteurs de droits ont refusé leur archivage par Internet Archive.

Google et Internet Archive s’associent pour une nouvelle fonctionnalité

Plus tôt dans l’année, Google a annoncé la fin de sa fonctionnalité de mise en cache des pages web, affirmant qu’elle n’était plus nécessaire. Un départ qui a attristé plus d’un internaute. Cependant, il est temps de se réjouir car Google s’est associé à Internet Archive. Cette collaboration vise à ramener une fonctionnalité substantiellement similaire.

New Feature Alert: Access archived webpages directly through Google Search, now featuring a link to @waybackmachine. 🔗 https://t.co/qmO7tdiDSk pic.twitter.com/k5nwHQiGeK — Internet Archive (@internetarchive) September 11, 2024

La Wayback Machine : une nouvelle façon de naviguer dans le passé du web

Grâce à la Wayback Machine d’Internet Archive, il est désormais possible de consulter facilement les pages web archivées. Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur les trois points à côté de n’importe quel résultat de recherche. Ensuite, cherchez le panel « À propos de ce résultat » et cliquez sur « Plus sur cette page ». Cette action vous mènera à la Wayback Machine, permettant à quiconque de voir des instantanés de pages web à divers moments.

Les limites de la Wayback Machine

Cependant, comme le souligne Mark Graham, directeur de la Wayback Machine, certaines pages web archivées ne seront pas disponibles. La raison ? Leurs détenteurs de droits ont choisi de ne pas faire archiver leurs sites par Internet Archive.

Un pas en avant dans la préservation du patrimoine numérique

Cette initiative marque un tournant important dans la préservation du patrimoine numérique. En effet, chaque page internet qui disparaît est une part de notre histoire numérique qui s’évapore. Grâce à cette fonctionnalité, nous pourrons désormais voyager dans le temps et redécouvrir des pages web d’époques révolues.