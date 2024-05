The Internet Archive lutte contre des attaques DDoS depuis plusieurs jours

Les attaques ont provoqué de façon intermittente la mise hors ligne de ses services. Ce scénario ne vous rappelle-t-il pas une situation similaire vécue récemment ?

Tl;dr The Internet Archive a subi une cyberattaque de type DDoS.

Certains services du site sont inaccessibles suite à l’attaque.

Les collections de la bibliothèque numérique sont en sécurité.

La bibliothèque renforce ses défenses pour garantir un accès fiable.

Attentat informatique visant The Internet Archive

The Internet Archive, cet immense répertoire de savoir en ligne, a récemment subi un assaut numérique majeur. La société à but non lucratif a signalé qu’elle était en pleine lutte contre une attaque informatique intermittente de type DDoS, limitant ainsi l’accès à ses services.

Des services temporairement inaccessibles

Au cours du long week-end de Memorial Day, The Internet Archive informait ses utilisateurs, via ses plateformes de réseaux sociaux, de l’inaccessibilité de la majorité de ses services. Cette mise à l’arrêt temporaire provenait des actions malveillantes d’individus lançant “des dizaines de milliers de fausses requêtes d’informations par seconde” sur son site.

Les collections préservées

En dépit de la perturbation, une note positive reste que les précieuses collections de la bibliothèque numérique n’ont pas été altérées. Brewster Kahle, le fondateur de The Internet Archive, exprimait sa gratitude quant à la sécurité des données et son regret quant aux désagréments causés par l’attaque. Il met l’accent également sur le travail acharné fourni par le personnel pour renforcer leur système : “Face à cette attaque soutenue, marquante, ciblée, adaptable et surtout malintentionnée, grâce au soutien de tiers et au travail acharné de notre équipe, nous intensifions nos défenses pour assurer un accès plus fiable à notre bibliothèque”.

Une augmentation des attaques ciblant les institutions similaires

The Internet Archive rapporte par ailleurs ne pas être en mesure d’identifier la source de ces attaques, mais souligne une inquiétante tendance à l’augmentation des attaques ciblant les bibliothèques et institutions similaires. La British Library fut mentionnée comme ayant subi une attaque similaire l’année dernière. De plus, la célèbre bibliothèque numérique fait également face à des poursuites de la part des industries américaines de l’édition et des enregistrements, l’accusant d’infractions aux droits d’auteur.