Google rend encore plus efficaces les recherches avec guillemets

Google améliore encore sa recherche avec guillemets en indiquant visuellement l'emplacement du groupe recherché. Voilà qui devrait être utile à bien des utilisateurs.

Le moteur de recherche de Google est probablement le plus abouti à ce jour. S’il en existe aujourd’hui un grand nombre, la firme de Mountain View œuvre depuis des décennies dans le domaine, ce qui lui permet de proposer un service très puissant, très performant et très complet. Sans avoir besoin de connaître le moindre de ses rouages, il est possible de réaliser des recherches très fines facilement. Notamment grâce aux guillemets. Ceux-ci deviennent d’ailleurs aujourd’hui plus efficaces encore.

Les recherches Google avec des guillemets sont donc désormais plus utiles que jamais si vous avez besoin de retrouver l’endroit exact où le groupe de mots recherchés apparaît dans une page. Le géant de l’internet a mis à jour son système de recherche avec des guillemets en implémentant un snippet qui vient vous indiquer visuellement où trouver le texte que vous recherchez. Vous n’aurez désormais plus à faire défiler un document qui peut être très long pour trouver votre phrase.

Malheureusement, ce système a quelques limitations. Les recherches avec guillemets peuvent remonter des résultats qui ne sont pas visibles – comme dans les tags des méta-descriptions – ou ne montrer que des adresses web et autres liens titres. Vous pourriez aussi ne pas voir toutes les mentions dans un snippet si ces dernières sont trop éloignées. Vous verrez “généralement” seulement les mentions en gras sur desktop et vous n’aurez pas droit à ce gras pour toutes les recherches spécialisées et résultats (comme les recherches d’images et vidéo). Il vous faudra peut-être parfois utiliser la fonctionnalité de recherche sru la page du navigateur pour retrouver les mots-clefs importants.

L’entreprise a mis en place cette nouveauté en réponse aux retours des utilisateurs. Elle avait hésité à proposer des snippets pour ces recherches par le passé, dans la mesure où les documents ne produisent pas toujours des descriptions lisibles. Voilà en tous les cas un signe de reconnaissance que les gens qui utilisent les guillemets pour leurs recherches peuvent être des “power users” davantage intéressés par la localisation en elle-même des mots que par la lecture des descriptions des sites.