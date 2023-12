Google optimise les fonctions d’économie de mémoire et de groupes d’onglets dans sa dernière mise à jour de Chrome

Dès cette semaine, la mise à jour commencera à être déployée.

Tl;dr Nouvelles fonctionnalités de sécurité et de performance pour Google Chrome.

Le Safety Check devient plus proactif et Memory Saver gagne en précision.

Ajout de la fonctionnalité de sauvegarde des groupes d’onglets.

Ces mises à jour seront déployées au cours des prochaines semaines.

Une nouvelle version de Google Chrome plus sécurisée et performante

Google poursuit l’amélioration de son navigateur web, Google Chrome, en introduisant une série de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de performance. Visant à offrir une expérience de navigation plus sécurisée et plus fluide, Google a mis à jour ses fonctionnalités Safety Check et Memory Saver, et a ajouté la possibilité de sauvegarder des groupes d’onglets.

Safety Check, un centre de sécurité amélioré

La nouvelle version de Chrome rend Safety Check, le centre de sécurité du navigateur, plus proactif. Selon Sabine Borsay, chef de produit chez Chrome, Safety Check tournera désormais en arrière-plan, fournissant des alertes proactives pour garantir une naviguation sécurisée. Ce dernier vérifiera notamment si “les mots de passe enregistrés dans Chrome ont été compromis, si certaines extensions sont potentiellement néfastes, si vous n’utilisez pas la dernière version de Chrome, ou si les permissions des sites nécessitent votre attention”.

Memory Saver, pour une utilisation mémoire plus efficace

L’autre grande mise à jour concerne Memory Saver, une fonctionnalité qui libère la mémoire utilisée par des onglets ouverts mais inutilisés pour améliorer les performances du navigateur. Elle permet aussi une meilleure visibilité de la mémoire utilisée par chaque onglet.

Sauvegardez vos groupes d’onglets pour plus d’efficacité

Enfin, Google introduit la possibilité de sauvegarder les groupes d’onglets. Si vous avez plusieurs onglets ouverts pour un même projet, vous pouvez désormais les enregistrer pour y revenir plus tard.