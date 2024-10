Google Meet intègre désormais les pronoms : voici comment modifier les vôtres

Une nouvelle fonctionnalité sur Google Meet permet aux utilisateurs d'ajouter des pronoms à leur profil, offrant un moyen simple et visible de partager leur identité lors des appels vidéo.

Tl;dr Google Workspace inclut les pronoms dans Google Meet.

La fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les comptes Gmail personnels.

L’activation des pronoms nécessite certaines étapes à suivre.

Google Meet : un pas vers l’inclusivité

En 2023, Google a fait un pas de plus vers l’inclusivité en permettant aux utilisateurs de Google Workspace d’ajouter leurs pronoms dans leur profil. Toutefois, cette fonctionnalité n’était pas encore opérationnelle dans Google Meet, un outil de vidéoconférence largement utilisé au sein de Workspace. Heureusement, une nouvelle mise à jour a résolu ce problème.

Une fonctionnalité en cours de déploiement

Cependant, cette innovation n’est pas accessible à tous. En effet, les détenteurs d’un compte Gmail personnel ne peuvent pas encore afficher leurs pronoms. Il s’agit là d’une amélioration que Google pourrait envisager à l’avenir, mais pour l’instant, ces utilisateurs sont laissés pour compte.

Pour que les pronoms soient affichés, deux conditions sine qua non doivent être remplies. Tout d’abord, votre organisation doit activer la fonctionnalité de pronoms sur votre compte. Ensuite, vous devez choisir le pronom que vous souhaitez afficher. Pour ce faire :

Rendez-vous sur la page ‘À propos de moi’ lorsque vous êtes connecté à votre compte Google.

Cliquez sur Pronoms (s’il est disponible sur votre compte).

Sélectionnez votre pronom dans la liste proposée ou ajoutez-en un personnalisé.

Choisissez qui peut voir votre pronom (vous devez sélectionner Anyone pour qu’il apparaisse dans Google Meet).

« Il est important de noter que vous ne pouvez voir les pronoms que dans les réunions ou les appels Meet sur le web. Les utilisateurs mobiles sont exclus pour l’instant. »

Google et l’inclusivité : un engagement qui se concrétise

Google soutient déjà l’utilisation des pronoms dans Calendar, Chat, Docs, Gmail, et d’autres services. L’intégration de cette fonctionnalité dans l’outil central de communication de Google est une démarche astucieuse qui rendra ses applications et services plus inclusifs, ce qui est toujours bénéfique.