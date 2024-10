Google Docs intègre des onglets pour une meilleure organisation

Il est désormais possible de créer plusieurs onglets et sous-onglets dans un seul fichier Google Doc.

Tl;dr Google ajoute des onglets dans Docs pour une meilleure organisation.

Ces onglets peuvent aider dans la collaboration et la gestion de projet.

La fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.

Google Docs s’améliore pour une meilleure organisation

Google a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour son application Docs, destinée à faciliter la structuration de l’information en sections distinctes. Ce nouvel outil, qui se présente sous la forme d’onglets, offre la possibilité de « construire du contenu de manière à retrouver rapidement ce que l’on recherche ».

Une solution pour éviter les documents longs et complexes

Plutôt que de créer de multiples fichiers ou de se contenter d’utiliser des titres pour organiser l’information, les utilisateurs pourront désormais répartir leur contenu dans différents onglets. Cette approche rendra la lecture et l’accès à l’information plus rapide, évitant ainsi de devoir parcourir de longs documents. Par ailleurs, ces onglets pourraient également simplifier le travail collaboratif en réduisant le chaos potentiel lors de l’édition de documents partagés.

Une fonctionnalité polyvalente

Google a illustré l’intérêt de cette nouveauté par plusieurs exemples. Ainsi, un chef de projet pourrait créer un onglet pour le budget, un autre pour les rôles et responsabilités, un autre pour les objectifs et un dernier pour les dates clés. Cette configuration permettrait à toute l’équipe de rester sur la bonne voie. Cette fonctionnalité pourrait également s’avérer utile pour des auteurs, qui pourraient utiliser des onglets distincts pour leur plan, les profils de leurs personnages, leur trame narrative, les détails des scénarios et autres notes importantes.

Une interface intuitive et personnalisable

Les onglets de documents apparaîtront dans la section de gauche de l’interface Google Docs. Il sera possible de créer plusieurs sous-onglets sous chaque onglet principal, pour décomposer encore plus l’information. De plus, chaque onglet pourra être renommé et associé à un emoji pour mieux représenter son contenu. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et devrait être accessible à tous les utilisateurs de Google Workspace, ainsi qu’à ceux ayant un compte Gmail personnel, dans les 15 prochains jours.