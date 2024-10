Google élargit les fonctionnalités de NotebookLM, découvrez les nouveautés

Google vient d'enrichir les fonctionnalités de NotebookLM - découvrez les nouveautés.

Des mises à jour significatives pour NotebookLM

Google a introduit des mises à jour significatives pour son outil de prise de notes AI, NotebookLM. Il offre désormais aux utilisateurs un contrôle accru sur les aperçus audio et comprend une nouvelle option d’écoute en arrière-plan. NotebookLM s’efforce d’attirer davantage d’utilisateurs et de faciliter la collaboration entre différentes équipes, notamment en proposant davantage d’options pour les utilisateurs professionnels.

Un contrôle accru sur les résumés audio

Cette mise à jour donne aux utilisateurs la capacité de guider la conversation en se concentrant sur des sujets et des sources spécifiques, adaptés à des publics particuliers. Que ce soit pour résumer des notes de réunion ou pour étudier pour un examen, l’aperçu audio peut s’adapter en fonction des préférences de l’utilisateur, offrant une expérience plus personnalisée. La mise à jour introduit également une option d’écoute en arrière-plan, permettant aux utilisateurs de continuer à travailler dans NotebookLM sans interrompre l’expérience audio. Les utilisateurs peuvent ainsi interroger des sources, recevoir des citations et explorer des citations pertinentes sans interrompre l’expérience « podcast ».

Le programme pilote NotebookLM Business

En plus des aperçus audio, Google a introduit le programme pilote NotebookLM Business. Alimentée par la technologie Gemini 1.5 de Google, la nouvelle version professionnelle est conçue pour des équipes plus importantes et comprend des mesures de sécurité et de confidentialité plus robustes. Les dernières mises à jour de NotebookLM reflètent la mission plus large de Google d’apporter des outils pilotés par l’IA aux environnements personnels et professionnels tout en préservant la confidentialité. « Les données des utilisateurs téléchargées sur NotebookLM ne sont pas utilisées pour entraîner l’IA », assure Google, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des données.

Avec une base d’utilisateurs en croissance, NotebookLM est en passe de devenir un outil de productivité indispensable pour les projets individuels et en équipe.