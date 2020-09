Google Maps va intégrer les chiffres du Covid-19 sur ses cartes

La crise sanitaire liée au Covid-19 est difficile à vivre dans le monde entier. Les infections progressent, les décès se multiplient. Certaines zones sont plus touchée que d'autres. Google Maps intègre désormais les statistiques liées au nouveau coronavirus.

Chaque jour, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 progresse. Certaines régions peuvent laisser penser qu’elles gèrent correctement la situation mais il suffit d’une personne infectée pour qu’un cluster ne se déclare. Et la situation peut rapidement dégénérer et avoir un impact négatif sur le nombre de nouveaux cas quotidiens. Les statistiques sont heureusement très détaillées, assez précises et tous les gouvernements participent à cet effort de dénombrement.

Google Maps intègre les statistiques du Covid-19 dans ses cartes

Reste que le fait qu’une région gère correctement la situation vis-à-vis du Covid-19 ne signifie pas qu’elles le feront ad vitam. Comme dit, il suffit d’un seul cas pour que les choses dérapent. Bonne nouvelle aujourd’hui pour celles et ceux qui ont l’intention de voyager. Google intègre désormais les statistiques liées au Covid-19 dans son service de cartographie Google Maps. Cela se manifeste sous la forme d’un overlay que les utilisateurs peuvent activer à loisir pour se faire une idée du nombre de personnes infectées par le Covid-19 sur une moyenne de 7 jours.

Une information très utile pour celles et ceux qui voyagent

Il est aussi possible d’obtenir une information quant à la tendance sur la zone en question, à savoir si le taux d’infection est en hausse ou en baisse. Autrement dit, si vous avez l’intention de voyager dans une autre région ou un autre département, vous pourrez vérifier Google Maps pour suivre le taux d’infection et si celui-ci est en augmentation ou en diminution. Vous pourrez alors, le cas échéant, agir en conséquence.

Cette fonctionnalité très pratique sera disponible dans le monde entier. Elle est actuellement en cours de déploiement sur les versions de Google Maps pour iOS et Android. Si vous souhaitez en profiter, assurez-vous d’avoir la dernière version en date de l’application. Et si vous ne voyez toujours pas ladite fonctionnalité, un peu de patience, les déploiements prennent généralement quelques jours.