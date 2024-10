Google Keep s’apprête à améliorer considérablement la reconnaissance d’écriture

Google Keep s'apprête à recevoir une importante mise à niveau pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite - voici ce que vous devez savoir.

Tl;dr Google Keep va subir d’importantes modifications.

Des améliorations incluent le support des notes sur l’écran de verrouillage et une meilleure gestion des images.

Une nouvelle fonctionnalité alimentée par Google Gemini aidera à la création de listes.

Google Keep en plein renouveau

L’application de prise de notes de Google, Google Keep, est actuellement en pleine métamorphose. Connu pour sa simplicité, Google Keep a longtemps été considéré comme une application de notes assez basique pour les téléphones Android. Toutefois, des changements majeurs semblent se profiler à l’horizon.

Des fonctionnalités améliorées

Selon un récent rapport d’Android Authority, ces modifications seraient rendues possibles grâce à Android 15, ainsi qu’à des mises à jour internes. Parmi les améliorations notables, on retrouve le support formel d’Android 15 pour les applications de notes sur l’écran de verrouillage, facilitant la prise de notes rapides.

De plus, l’APK de la version actuelle de Keep a révélé plusieurs options différentes lors de la création d’une nouvelle note. Celles-ci comprennent l’option de texte normal, une option de case à cocher, des notes basées sur des images et même un mode manuscrit amélioré qui sera très utile pour ceux qui utilisent un stylet.

Une meilleure gestion des images et des notes manuscrites

Google semble enfin donner plus de contrôle aux utilisateurs sur les images qu’ils importent dans une note. Auparavant, les images importées apparaissaient en haut de la note sans possibilité de modification. Il sera désormais possible d’ajouter des images à différents endroits du texte, de les redimensionner et de les recadrer facilement. De plus, il sera même possible d’exporter la note manuscrite en PDF, et de mélanger images et blocs de texte.

Une aide à la création de listes par Google Gemini

Enfin, une nouvelle fonctionnalité alimentée par Google Gemini facilitera la création de listes. Il suffira de spécifier le type de liste souhaité et Gemini vous aidera à la créer. Par exemple, demander à Google Keep de vous aider à élaborer une liste de courses riche en protéines. Il est à noter que Keep ne précise pas si la liste a été créée avec l’aide de l’IA.

Face à une concurrence accrue sur le marché des applications de notes, ces changements pourraient donner à Google Keep le coup de pouce dont elle a besoin pour se démarquer.