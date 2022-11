Google étend son test de choix de système de paiement sur son Play Store. Celui-ci est notamment disponible aux États-Unis, une autre app est aussi concernée.

Intégrer des plateformes alternatives de paiement n’est pas une mince affaire. Cela doit se faire progressivement, surtout sur une infrastructure aussi importante et utilisée que le Google Play Store. Le programme pilote fait aujourd’hui ses débuts aux États-Unis. La firme de Mountain View permet aux utilisateurs des États-Unis, du Brésil et d’Afrique du Sud de choisir quel système de paiement ils souhaitent utiliser lorsqu’ils font des achats in-app.

Il y a aussi davantage d’apps impliquées dans l’ouverture de ce test. En plus de Spotify, qui a commencé à déployer une première implémentation des choix de paiement cette semaine, Bumble s’invite à la fête. L’application de rencontre permettra à ses utilisateurs de choisir son système de paiement préféré dans certains pays dans les “mois à venir”.

Selon les documents officiels, passer par une plateforme de paiement alternative fait baisser la commission prélevée par le géant américain de 4 %. Autrement dit, ce dernier prélève toujours 11 ou 26 % sur chaque transaction réalisée via ces systèmes. Dans une réponse transmise à TechCrunch, cependant, Spotify déclarait que son accord avec Google était à la hauteur de leurs attentes en termes d’équité. On ne sait, par contre, pas si Spotify a pu profiter de quelconques conditions spéciales.

Le test avait été annoncé pour la première fois en mars dernier. En septembre, Google déclarait qu’un pilote arrivera sur le Play Store pour les utilisateurs d’Australie, de l’Espace économique européen, de l’Inde, de l’Indonésie et du Japon. Google explique avoir eux des premiers retours “positifs” des développeurs et utilisateurs qui ont pu en profiter.

Cette expérimentation n’est en tous les cas pas altruiste. Comme Apple, Google subit des pressions de la part des régulateurs et politiciens qui pensent que les créateurs des systèmes d’exploitation mobiles abusent de leur position pour priver les utilisateurs d’options pour leurs paiements in-app. Ce n’est pas un secret que les grands développeurs et les société de media, notamment, comme Spotify, Epic Games et The New York Times, se sont alliés pour réclamer la possibilité d’utiliser des systèmes de paiement alternatifs. Le principal concurrent de Bumble, Match Group, a même décidé d’attaque Google en justice, l’accusant de violation des lois relatives à la concurrence. En théorie, ce test doit aider Google à éviter (ou tout du moins à atténuer) d’éventuelles amendes et obligations légales contraignantes qu’il pourrait autrement subir.