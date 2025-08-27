Wear OS : le Play Store prévient désormais des cadrans trop énergivores

Avec la version 47.7 du Play Store, Google informe désormais les utilisateurs des cadrans susceptibles de drainer leur batterie.

Tl;dr Google ajoute des avertissements dans le Play Store pour signaler les cadrans de montre Wear OS trop gourmands en batterie.

Ces alertes aident les utilisateurs à éviter les cadrans animés ou interactifs susceptibles d’épuiser rapidement l’autonomie.

Le déploiement se fait progressivement sur Wear OS, offrant une meilleure transparence et plus de confort au quotidien.

Un nouveau signal d’alerte pour l’autonomie sur Wear OS

Jusqu’ici, choisir un nouveau cadran pour sa montre connectée sous Wear OS relevait presque du pari : impossible de savoir, sans tâtonner, si l’on installait un véritable « vampire » de batterie. Mais voilà que Google amorce un tournant avec la version 47.7 du Play Store. Désormais, des avertissements explicites vont s’afficher sur les fiches des applications proposant des cadrans susceptibles de puiser exagérément dans l’autonomie.

Des mises en garde bienvenues sur le Play Store

L’annonce est tombée via la dernière mise à jour de la boutique d’applications d’Android, confirmée par le site Android Authority. Sur chaque page détaillée d’un cadran concerné, une mention précise préviendra : « Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais voir des messages d’avertissement sur les pages de détail des applications de cadrans de montre qui consomment beaucoup de batterie». Un petit pas, certes, mais qui va changer les habitudes des adeptes de personnalisation.

Cadrans animés : design séduisant, batterie menacée

Si certains cadrans s’avèrent économes grâce à leur conception épurée, d’autres cumulent interactions avec le téléphone ou animations sophistiquées. À l’instar des fonds d’écran dynamiques sur mobile, ces fonctionnalités gourmandes — données en direct, affichage en temps réel — font fondre le niveau de charge en quelques heures seulement.

Pour faciliter la lecture et éviter les mauvaises surprises lors du téléchargement d’un nouveau cadran, le Play Store ajoute désormais ces alertes. L’utilisateur peut donc :

Savoir immédiatement si un cadran est susceptible d’épuiser sa batterie.

Faire un choix éclairé avant installation.

L’arrivée progressive chez les utilisateurs Wear OS

À ce stade, tous ne bénéficient pas encore de cette fonctionnalité. Le déploiement chez les propriétaires de montres comme la Galaxy Watch Ultra, équipée de Wear OS 6, se fait par vagues successives — il faudra parfois patienter quelques jours avant de voir apparaître ces notifications sur sa propre montre ou son smartphone. Mais une fois active, cette nouveauté promet de simplifier la vie et surtout de préserver ce précieux pourcentage restant en fin de journée. Pour beaucoup d’utilisateurs lassés des batteries à plat dès l’après-midi, ce nouvel outil a tout d’une bonne nouvelle.