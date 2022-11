Le VPN de Google One arrive sur Windows et Mac

Google lance son VPN sur Windows et Mac. Il faut cependant être abonné Google One Premium pour en profiter.

Vous n’avez plus besoin de sortir votre smartphone pour utiliser le réseau virtuel privé de Google One. La firme de Mountain View vient de lancer les apps VPN One pour macOS et Windows. Comme sur mobile, le VPN vient chiffrer et masquer, autant que faire se peut, votre trafic internet. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour accéder à du contenu d’autres pays comme vous le feriez avec d’autres VPN, mais cela peut aider si vous vous inquiétez d’exposer votre adresse IP ou d’utiliser un point d’accès public.

Google lance son VPN sur Windows et Mac

Le VPN nécessite d’avoir au moins une offre Google One Premium, avec 2 To, à 9,99 € par mois, mais vous pouvez partager l’accès avec un maximum de cinq autres personnes. La prise en charge du desktop est disponible dans 22 pays, pays dans lesquels Google One est déjà disponible. Cela concerne notamment les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni et la majorité de l’Europe, dont la France. Il vous faudra aussi macOS Big Sur ou Windows 10, au minimum pour en profiter. Cela étant dit, si l’app Mac fonctionne tant sur les machines x86 que ARM, sur Windows, les systèmes 32 bits ou ARM ne sont pas pris en charge. Vous devrez donc opter pour une autre solution sur une machine ARM, comme une Surface Pro.

Il faut cependant être abonné Google One Premium pour en profiter

Comme auparavant, Google a fait passer un audit à son VPN par des autorités indépendantes. Par ailleurs, le géant américain partage le code des librairies de son app pour offrir une pleine transparence. L’audit pour les apps desktop sera rendu public dans les “semaines à venir”.

Les apps desktop étaient attendues depuis longtemps, ce qui est tout à fait logique quand on sait que de nombreux fournisseurs de VPN proposent déjà les leurs. Ceci étant dit, selon vos besoins, l’offre de Google VPN n’est peut-être pas votre meilleure option. Le VPN de Mozilla permet de choisir son pays pour 60 $ par mois et si vous souhaitez simplement protéger votre navigation, il y a le VPN gratuit d’Opera. L’avantage principal de Google reste le pack : vous achetez surtout du stockage dans le cloud et celui-ci est livré avec un VPN, entre autres avantages intéressants.