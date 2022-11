Vous pouvez améliorer grandement la qualité des appels sur votre Google Pixel

Clear Calling vise à améliorer la qualité des appels sur les Google Pixel, une fonctionnalité encore en bêta sur Android 13.

Lorsque Google a officialisé ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro il y a quelques semaines, la firme de Mountain View avait révélé de nouvelles fonctionnalités pour Android 13, dont Clear Calling. Cette option permet de rendre les appels téléphoniques plus clairs en réduisant les bruits d’arrière-plan et améliorant la qualité vocale. Bien que Clear Calling ait été annoncé en même temps que les nouveaux Pixel, la fonction n’était pas présente dans Android 13 à son lancement. Mais il y a un moyen d’en profiter dès maintenant.

Comme le rapporte Android Police, Clear Calling est disponible dans la bêta 3 Android 13 QPR1, ce qui signifie que, pour l’utiliser, vous devrez installer la bêta sur votre Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. Ce faisant, vous aurez accès aux fonctionnalités avant le grand public. Cependant, il faudra aussi composer avec certains bugs, ce qui pourrait altérer l’utilisation de votre smartphone au quotidien. Et si la situation est vraiment grave, vous pourriez perdre toutes les données sur votre Pixel. Si vous choisissez de quitter le programme bêta, Android va effacer votre appareil.

Si vous voulez vraiment essayer Clear Calling, et les autres fonctionnalités de la bêta, il faut en être conscient. Pour l’installer, vous devez participer au programme Android Beta for Pixel. Connectez-vous avec votre compte Google, choisissez l’appareil. Sélectionnez le programme bêta, acceptez les conditions et le tour est joué. Vous pouvez installer la bêta via Paramètres > Mises à jour système comme n’importe quelle mise à jour.

Ensuite, allez dans Paramètres > Son et vibration > Clear Calling. Tapotez pour activer la fonctionnalité et regardez si cela aide vraiment à améliorer la qualité de vos appels. À noter, dans la mesure où ce n’est qu’une bêta, l’ensemble est encore perfectible.

Dernière précision, cette fonctionnalité ne sera pas une exclusivité au Pixel 7 pendant longtemps. Google a annoncé que Clear Calling arrivera sur les Pixel 6 et 6 Pro avec la mise à jour fonctionnelle de décembre.