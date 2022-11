Google rachète une startup d’avatar propulsée par l’IA pour concurrencer TikTok

Google a racheté Alter, startup spécialisée dans la génération d'avatars via IA, une acquisition qui devrait l'aider à mieux concurrencer TikTok.

L’intelligence artificielle représente aujourd’hui une part très importante de nos algorithmes, et celle-ci va, sans le moindre doute, progresser grandement pendant les années à venir. On la trouve aujourd’hui utilisée dans tous les domaines, toutes les industries. Les géants de la tech en ont besoin, que ce soit pour nous recommander du contenu ou pour aider à générer du contenu. Google vient ainsi d’acquérir une startup spécialisée dans les avatars et leur génération via l’intelligence artificielle (IA).

Google a en effet tout récemment acquis, en toute discrétion si l’on peut dire, une startup qui travaille sur un algorithme de génération d’avatars propulsée par l’intelligence artificielle, pour les utilisateurs et les marques sur les réseaux sociaux. Selon TechCrunch, la firme de Mountain View aurait déboursé environ 100 millions de dollars pour s’offrir Alter. Cette acquisition aura pris deux mois, sans que Google n’annonce quoi que ce soit publiquement. Le géant de la recherche a confirmé le rachat tout récemment, mais sans préciser les termes financiers de cet accord. Toujours selon TechCrunch, Google aurait racheté Alter pour pouvoir mieux lutter contre TikTok.

Une acquisition qui devrait l’aider à mieux concurrencer TikTok

Alter avait commencé à exister en tant que Facemoji, offrant une plateforme que d’autres développeurs pouvaient utiliser pour ajouter des systèmes de création d’avatars à leurs propres applications et jeux. Le cofondateur et directeur des opérations d’Alter, Jonathan Slimak, indiquait récemment sur son profil LinkedIn qu’il commençait à “construire des Avatars chez Google”. Nul ne sait encore précisément comment l’équipe et la technologie d’Alter pourront aider Google à mieux concurrencer TikTok. Les YouTube Shorts, la version de Google des vidéos au format court, est déjà un grand succès pour le géant américain. Après un déploiement mondial à l’été 2021, Google avait annoncé en juin dernier que la plateforme comptabilisait pas moins de 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels actifs.