Spotify accuse Apple de l’empêcher de développer son offre de livres audio

Spotify de nouveau en guerre contre Apple. Cette fois, cela concerne les livres audio.

Spotify a lancé son offre de livres audio le mois dernier avec 300 000 titres, mais la plateforme avance, dans un post de blog, qu’Apple a un comportement “anticoncurrentiel” qui empiète sur cette nouvelle affaire. La société explique que la firme de Cupertino a rejeté son système d’achat de livres audio trois fois pour violation de ses directives. Pour s’y conformer, Spotify a dû cacher les prix de ses livres audio et réaliser les ventes en dehors de l’app principale via un lien envoyé par email.

Tout ceci rend plus difficile pour Spotify de lutter sur ce marché, les utilisateurs ne pouvant pas comparer facilement les tarifs. “[Cela] cause du tort non seulement aux consommateurs, mais, cette fois, aussi aux auteurs et éditeurs qui se retrouvent désormais sous le joug d’Apple.” Ceci est aussi très peu pratique pour les acheteurs habitués à simplement cliquer sur un lien pour acheter un livre audio.

Les livres audio de Spotify auraient pu être facilement acceptés si l’entreprise avait suivi les règles de l’Apple Store, comme l’explique Apple à The New York Times. “Nous leur avons fourni un guide clair quant à la manière de résoudre le problème et avons approuvé leur app une fois les modifications effectuées pour que l’app soit conforme”, déclarait un porte-parole d’Apple.

Spotify aurait aussi pu vendre ses livres audio via le système d’achat/vente de l’App Store, mais Apple prendrait alors une commission de 30 % sur ces transactions – ce qui placerait les livres audio de Spotify dans une position bien moins intéressantes que ceux que l’on peut trouver sur Apple Books -. “Avec le lancement de nos livres audio, Apple prouve une fois encore comme il peut faire n’importe quoi avec les règles de son App Store, changeant constamment les choses pour désavantager ses concurrents”, déclarait le PDG de Spotify, Daniel Ek.

Spotify est déjà engagé dans une grande bataille contre Apple au sujet de l’abonnement pour la musique, arguant que la commission de 30 % cause du tort aux consommateurs. La Commission Européenne avait publié une Communication des griefs après avoir conclu que la firme de Cupertino enfreignait possiblement les lois européennes, mais le verdict final n’a pas encore été révélé. “Presque quatre ans. C’est le temps qui s’est écoulé depuis que Spotify a porté plainte contre Apple auprès de la Commission Européenne, et nous attendons toujours sa décision”, rappelle Daniel Ek.