Google et Microsoft travaillent à faire disparaître les CAPTCHA en les intégrant directement dans les navigateurs

Avec les années, les internautes ont appris à ne plus aimer les CAPTCHA simplement pour consulter telle ou telle page sur tel ou tel site web. Et apparemment, il semblerait qu’aujourd’hui, les géants responsables de deux des navigateurs les plus populaires ont décidé de s’occuper du problème.

En mai dernier, l’utilisateur @Leopeva64 sur Twitter remarquait que la version desktop de Google Chrome testait une nouvelle fonctionnalité “auto-verify”. Cette dernière permet à un site de vérifier si un utilisateur a résolu un CAPTCHA pour, ensuite, le laisser passer sur son propre site une fois qu’il a déterminé que l’utilisateur est bien un humain sans lui demander de résoudre, encore, un CAPTCHA.

Aujourd’hui, quelques mois plus tard, comme remarqué par Android Police, @Leopeva64 a trouvé un autre navigateur qui teste l’implémentation d’une fonctionnalité similaire de vérification automatique. Selon ce dernier, Microsoft Edge travaillerait actuellement à offrir aux sites la possibilité de vérifier si les utilisateurs ont déjà résolu des CAPTCHA qui ont permis de l’identifier comme humain. Ceci étant dit, chose intéressante à noter ici, cette fonctionnalité dans Edge a été découverte dans la version Android du navigateur.

Google has quietly added a new "Auto-verify" page in Chrome Settings, Chromium developers call this feature "anti-abuse" and it was added in February, but I haven't seen it mentioned anywhere:https://t.co/OBYo9b3h9r pic.twitter.com/xhVqyaqpnH — Leopeva64 (@Leopeva64) April 29, 2023

Bientôt enfin de l’histoire ancienne ?

Difficile, à ce stade, de savoir quand ces fonctionnalités vérifications automatiques arriveront dans les canaux publics officiels de Chrome ou de Edge. Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il y a une réelle volonté, aujourd’hui, de faire disparaître ces résolutions de CAPTCHA.

Ces derniers furent, à une certaine époque, un mal nécessaire. Ennuyeux, certes, mais aussi obligatoires pour s’assurer que le web ne soit pas infesté de bots. Mais, outre la frustration ressentie à chacune de leur apparition, cela pourrait ne plus fonctionner très rapidement. En effet, il y a peu, nous apprenions que ChatGPT était capable de convaincre un employé humain de TaskRabbit de résoudre un CAPTCHA pour l’assistant IA.