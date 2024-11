Google Contacts va permettre d’utiliser des emojis comme photo de profil

Voici comment Google Contacts pourrait vous permettre de choisir un émoji comme photo de profil.

Tl;dr Nouvelles options d’images de profil sur Google Contacts.

Création de monogrammes et utilisation d’émojis comme image de profil.

Google améliore constamment ses applications.

Des innovations sont attendues sur Google Contacts. En effet, Google envisage d’ajouter de nouvelles options pour les images de profil, y compris l’utilisation d’émojis.

Des options de personnalisation accrues

Google n’a cessé de travailler à l’amélioration de la personnalisation de Google Contacts, en facilitant par exemple l’ajout de sonneries personnalisées. Un récent rapport APK d’Assemble Debug d’Android Authority a révélé que d’autres options de personnalisation sont en préparation, notamment en ce qui concerne la photo de profil d’un contact.

Création de monogrammes et utilisation d’émojis

Actuellement, il est possible de définir la photo d’un contact en utilisant les images de l’appareil, Google Photos ou des illustrations. Selon le rapport, Google ajoute deux nouvelles options pour les utilisateurs. La première permet aux utilisateurs de créer leurs propres monogrammes pour les contacts. Ils pourront sélectionner n’importe quelles deux lettres pour la carte de contact et choisir une couleur de fond et une police. Pour ce faire, les utilisateurs n’auront qu’à cliquer sur le cercle de l’image du contact, il existe même une option « inspirez-moi » qui définit aléatoirement le monogramme.

Cependant, il y a des limites, car on ne peut utiliser que deux lettres, ce qui peut être un peu restrictif. Toutefois, il y a une solution, car l’autre nouvelle option permet d’utiliser un émoji comme image de profil. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le cercle de l’image et de sélectionner l’émoji dans le sélectionneur intégré. On ne peut pas changer la couleur de l’émoji, mais on peut le définir comme sombre/clair et changer la couleur de fond.

Google : une amélioration constante

Google cherche actuellement à modifier nombre de ses applications, avec une récente mise à jour de Google Photos simplifiant le partage d’images grâce à un nouvel onglet dans le menu. Pendant ce temps, il semblerait que Android 16 arrivera bien plus tôt que prévu, ce qui marque un grand changement par rapport au calendrier de sortie habituel de Google.

Ce n’est certes pas le changement le plus important, mais cela montre que Google travaille à améliorer l’ergonomie globale de ses fonctionnalités. Les possesseurs de téléphones Android récents ont de quoi se réjouir dans les mois à venir.