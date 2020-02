Google Chrome va protéger les utilisateurs des téléchargements suspicieux

Les navigateurs font bien plus aujourd'hui que nous permettre de naviguer sur le web. Ils offrent de nombreuses fonctionnalités annexes pour nous simplifier la vie, et nous protéger des menaces aussi. Google Chrome en ajoutera bientôt une supplémentaire à son arsenal.

L’un des moyens de se protéger des malwares et autres virus que l’on peut trouver en ligne, c’est de faire très attention aux fichiers que l’on télécharge. Cela passe notamment par s’assurer que leur provenance est fiable. Ainsi, il n’est pas du tout judicieux d’aller ouvrir un email et télécharger les pièces jointes lorsque les expéditeurs vous sont parfaitement inconnus. Tout comme ce n’est pas une bonne idée de télécharger des fichiers exécutables sur des sites douteux… Mais tout le monde ne prend pas ses précautions.

Google Chrome va protéger les téléchargements dans sa prochaine version majeure

Quiconque a un peu d’habitude avec Internet et l’informatique applique ces bonnes pratiques au quotidien. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Certains ont bien du mal à distinguer un site douteux d’un autre parfaitement légitime. C’est pour cette raison que des sociétés comme Google tentent de faciliter les choses. La firme de Mountain View a ainsi récemment annoncé que la prochaine mise à jour majeure de Chrome, attendue pour Avril prochain, commencera à alerter les internautes de téléchargements potentiellement dangereux.

et afficher un avertissement en cas de téléchargement suspicieux

Selon le communiqué officiel, “les types de fichiers qui posent le plus de risques aux utilisateurs (comme les exécutables) seront impactés en premier, avec des versions à suivre qui viendront prendre en charge davantage de types de fichiers. Ce déploiement progressif vise à permettre de traiter les plus gros risques rapidement, d’offrir aux développeurs une opportunité de mettre à jour leurs sites et ainsi réduire les avertissements que pourraient voir les utilisateurs de Chrome.” Alors certes, cette mise à jour risque d’ennuyer certains utilisateurs qui pourront voir apparaître de nombreux messages d’avertissement mais, à terme, ceci devrait aider à sécuriser la navigation pour les internautes les moins aguerris, comme les personnes âgées.