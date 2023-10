Google Chrome : cette fonctionnalité expérimentale regroupe automatiquement et intelligemment vos onglets. Une fonction qui pourrait arriver bientôt au grand public.

Nos navigateurs web sont aujourd’hui les applications les plus utilisées, ou presque, au quotidien, et ce, pour de très nombreux internautes. Avec leurs extensions, ces logiciels permettent de réaliser énormément d’actions de la vie de tous les jours sans devoir passer d’une app à une autre. Et comme l’on a souvent l’habitude de faire plusieurs choses très différentes en même temps, on se retrouve souvent à avoir de nombreux onglets ouverts en même temps. Ce qui peut rapidement être un vrai bazar à gérer. Google pourrait avoir une idée très intéressante pour vous aider à ranger vos onglets dans Chrome.

En effet, le géant de la recherche travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité expérimentale permettant de regrouper automatiquement et intelligemment, par catégorie, les dizaines d’onglets que vous avez peut-être constamment ouverts dans votre navigateur.

Cette option, actuellement sobrement baptisée “organiser les onglets”, vient automatiser une opération que nombre d’internautes font aujourd’hui manuellement en gérant leurs groupes d’onglets. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur “Organiser les onglets” dans le coin supérieur gauche de Chrome et, comme par magie ou presque, le navigateur va regrouper les sites similaires dans un même groupe, vous évitant d’avoir à le faire. Ensuite, il ne reste plus qu’à donner le titre de votre choix à chaque groupe et le tour est joué, vous avez un navigateur aux onglets bien rangés !

L’utilisateur de X / Twitter @Leopeva74 a découvert la fonctionnalité dans le canal Google Chrome Canary, une version intégrant justement les fonctionnalités expérimentales. Certaines d’entre elles se retrouvent dans la version stable proposée au grand public.

Il est en tous les cas tout à fait compréhensible que la firme de Mountain View cherche à automatiser cette opération. Après tout, de nombreux utilisateurs de Google Chrome composent tous les jours avec des dizaines d’onglets ouverts. Un seul bouton pour les organiser tous, voilà qui semble alléchant.

Apparently one of the options of Chrome's new "Organize Tabs" feature will be the automatic creation of tab groups, after organizing tabs into different groups, Chrome will allow you to rename them, this is what this option currently looks like in Canary:https://t.co/Tee5JieYgx pic.twitter.com/vjAY7KtIhj

— Leopeva64 (@Leopeva64) October 6, 2023