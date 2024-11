Google Chat lance les « huddles » pour des réunions instantanées

Après Slack et Teams, Google Chat rejoint la tendance des réunions instantanées avec les "huddles", une fonctionnalité qui facilite les discussions rapides et collaboratives.

Tl;dr Google Chat lance les « huddles », permettant des réunions instantanées en audio et vidéo, inspirées de Slack et Teams.

Les utilisateurs peuvent démarrer un « huddle » facilement depuis une conversation, avec l’option de partager leur écran.

Cette fonctionnalité s’ajoute aux autres améliorations récentes de Google Chat, comme les résumés IA et l’enregistrement vocal.

Une fonctionnalité attendue depuis longtemps

Cela fait plus d’un an que Google a annoncé le lancement des « huddles » dans Google Chat, mais jusqu’à récemment, peu de détails avaient été communiqués. Désormais disponible en version bêta, cette fonctionnalité commence à être déployée progressivement et devrait être accessible à tous les utilisateurs de Google Workspace d’ici le 6 janvier 2024. Avec les « huddles », Google cherche à répondre à un besoin croissant de réunions rapides et informelles dans un environnement de travail collaboratif. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une stratégie visant à rendre Google Chat plus compétitif face à des outils comme Microsoft Teams et Slack.

Une copie de Slack Huddles, mais en mieux ?

Le nom « huddle » utilisé par Google est identique à celui de Slack, où cette fonctionnalité existe déjà. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence, mais d’une volonté de Google de reprendre un concept populaire et de l’adapter à son propre écosystème. Le principe reste le même : démarrer une réunion instantanée en un clic, sans avoir à passer par des formalités complexes. Toutefois, Google y ajoute une touche unique en intégrant les appels audio et vidéo avec Google Meet, permettant ainsi une expérience plus riche. L’option de partager son écran renforce encore cette fonctionnalité, qui permet de jongler facilement entre discussion et présentation.

Démarrer un « huddle », c’est facile avec Google Chat

L’activation d’un « huddle » est simple. Il suffit de cliquer sur un menu déroulant en haut d’une conversation sur Google Chat et de sélectionner l’option « Start a huddle ». Cela lance un appel audio immédiatement, et si nécessaire, il est possible de le transformer en visioconférence à la manière de Google Meet. Les utilisateurs peuvent ainsi lancer une réunion informelle avec un seul clic, sans devoir organiser un appel formel à l’avance. La flexibilité est un des principaux atouts de cette fonctionnalité, permettant aux équipes de se réunir en toute spontanéité.

Les autres nouveautés de Google Chat

Les « huddles » ne sont pas la seule nouveauté de Google Chat ces derniers mois. Après une refonte importante l’année dernière, la plateforme a intégré de nombreuses autres fonctionnalités, telles que des résumés alimentés par l’IA Gemini, des options pour répondre ou taguer des collègues dans les discussions, ainsi qu’une fonction d’enregistrement vocal. Ces ajouts ont pour but de rendre l’outil encore plus collaboratif et productif. Cependant, la possibilité de lancer un « huddle » pourrait bien être l’une des améliorations les plus attendues, car elle simplifie grandement la gestion des réunions informelles et impromptues au sein des équipes.