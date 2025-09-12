Gmail simplifie le shopping en ligne

Toutes vos commandes et promotions sont désormais regroupées au même endroit pour un shopping plus simple et efficace sur Gmail.

Tl;dr Gmail lance un onglet « Achats » pour centraliser commandes, suivis et e-mails liés aux achats.

L’onglet « Promotions » de Gmail devient plus pertinent avec offres personnalisées et alertes sur promotions limitées.

Ces évolutions visent à simplifier la gestion des achats en ligne et à rendre la boîte de réception plus organisée.

Une messagerie qui pense au shopping

Alors que la rentrée bat son plein et que les fêtes de fin d’année se profilent déjà, Google déploie des évolutions majeures dans Gmail qui devraient faciliter la vie des adeptes du shopping en ligne. Désormais, il sera bien plus simple de surveiller ses commandes et de profiter des offres réellement pertinentes, sans perdre un temps précieux dans sa boîte de réception.

Un tableau de bord pour tous vos achats

Fini l’époque où il fallait éplucher sa boîte mail pour retrouver un numéro de suivi ou un reçu d’achat égaré. Avec le lancement du nouvel onglet « Achats », chaque utilisateur personnel disposera d’un espace centralisé où s’afficheront toutes les commandes récentes ou en attente, ainsi que les informations essentielles concernant les livraisons à venir. Ce tableau de bord rassemble :

Les récapitulatifs de commandes passées ;

Les notifications de colis attendus ;

Tous les e-mails liés aux achats regroupés au même endroit.

Ce changement majeur, en cours de déploiement mondial sur le web comme sur mobile, promet d’apporter une vraie respiration aux boîtes de réception parfois encombrées par la multiplication des mails transactionnels.

Des promotions plus pertinentes, moins d’encombrement inutile

Dans le même mouvement, l’onglet « Promotions » bénéficie lui aussi d’une refonte bienvenue. Plutôt que d’être submergé par une avalanche d’annonces peu pertinentes, l’utilisateur découvrira désormais des offres personnalisées selon ses préférences et interactions passées avec ses marques favorites. Quelques nouveautés sont à souligner : classement par « plus pertinent », alertes intelligentes sur les promotions limitées dans le temps et suggestions adaptées en période de soldes ou fêtes. Il sera toujours possible, pour ceux qui y tiennent, de revenir à un affichage classique basé sur la chronologie des mails.

Une expérience adaptée au quotidien connecté

Au fond, ces mises à jour traduisent une volonté claire : aider chacun à reprendre le contrôle sur son flux d’informations et tirer parti du potentiel organisationnel de sa messagerie. Qu’il s’agisse d’éviter un oubli lors du suivi d’un colis ou de repérer au bon moment la bonne affaire parmi la masse publicitaire ambiante, cette nouvelle mouture montre que Gmail s’adapte avec finesse aux usages réels. Une évolution qui pourrait bien séduire les utilisateurs exigeants… sans bouleverser les habitudes des autres.