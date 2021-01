Gilgamesh : un nouveau film d’animation réalisé à l’aide de l’Unreal Engine

Epic Games va produire un film d'animation sur Gilgamesh, le dieu des Enfers dans la mythologie mésopotamienne, avec le moteur graphique Unreal Engine.

Par le biais du programme Epic MegaGrants, l’éditeur américain Epic Games prévoit de soutenir financièrement à hauteur de 100 millions de dollars le studio d’animation latino-américain Hook Up et les sociétés argentines DuermeVela et FilmSharks qui développent un long-métrage utilisant la technologie Unreal Engine pour retracer les exploits et les aventures du roi Gilgamesh, un personnage héroïque de la Mésopotamie antique, ainsi que sa rivalité avec Enkidu.

Guido Rud, PDG de FilmSharks, a déclaré : “C’est un honneur de voir Epic Games soutenir Gilgamesh par le biais du programme Epic MegaGrants. Bien que l’animation ait fait un excellent travail de divertissement par le biais de la comédie et des créatures colorées, il y a aussi un énorme appétit et une opportunité de partager des histoires culturelles et de raconter des contes mythiques plus grands que nature.”

Un trailer pour Gilgamesh

“Il y a quatre mille ans, l’un des récits les plus anciens et les plus épiques de l’histoire a eu lieu, à savoir l’histoire de Gilgamesh, roi d’Uruk, la ville grandiose fortifiée qu’il a fondée, aussi appelé ‘Le Père de tous les héros’. Ce puissant monarque, fils d’un roi et d’une déesse, tourmentait les habitants de sa ville, jusqu’à ce qu’ils se lassent de ses abus et implorent les dieux de l’arrêter. En réponse, les divinités ont créé Enkidu, un être aussi puissant que Gilgamesh, son égal, pour lui faire face avec les limites de son pouvoir. En racontant l’histoire de la quête d’immortalité de Gilamesh, nous entrerons dans une histoire puissante et intemporelle, un drame universel avec le charme d’un conte mythique.”

Epic Games dans le cinéma, ce n’est qu’un début

Les partenaires latino-américains de Gilgamesh utiliseront également MegaGrant pour de potentiels futurs projets utilisant le moteur graphique Unreal Engine. Le programme est conçu pour soutenir les créateurs qui utilisent la suite d’outils 3D en temps réel pour créer des visuels photoréels et des expériences immersives. La capacité de cette technologie à créer des décors virtuels a récemment été utilisée par LucasFilm sur The Mandalorian ainsi que Jonathan Nolan et Lisa Joy sur Westworld. A noter que le film d’animation Gilgamesh, qui aura des versions anglaise et espagnole, sera réalisé par le cinéaste argentin Tomas Lipgot, qui a récemment produit le long métrage The Adopters (Sony Pictures Television).