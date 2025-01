Getty Images fusionne avec Shutterstock pour dominer le marché des banques d’images

Le marché des banques d’images est bouleversé par l’annonce de la fusion entre Getty Images et Shutterstock.

Tl;dr Getty Images et Shutterstock s’unissent pour créer un géant de la banque d’images, valorisé à 3,7 milliards de dollars.

Les actionnaires de Shutterstock peuvent choisir entre un paiement en espèces ou des actions de Getty Images, qui conservera son nom et ses marques.

La fusion vise à renforcer leur position face à l’essor de l’intelligence artificielle, mais pourrait être scrutée par les autorités de régulation.

Un rapprochement stratégique entre deux géants

Getty Images, acteur majeur du secteur, et Shutterstock, son principal concurrent, s’unissent pour former un nouveau poids lourd de la banque d’images. Les actionnaires de Getty Images détiendront 54,7% de la nouvelle entité, contre 45,3% pour ceux de Shutterstock. Getty Images, qui possède également les marques iStock et Unsplash, conservera son nom. Ce partenariat stratégique permettra aux deux entreprises de mutualiser leurs forces pour répondre à une demande croissante et diversifiée.

Une offre attractive pour les actionnaires de Shutterstock

Dans le cadre de la fusion, les actionnaires de Shutterstock ont plusieurs options : recevoir 28,80 dollars par action en numéraire, 13,67 actions de Getty Images, ou un mélange des deux. Ce modèle flexible vise à satisfaire les attentes variées des investisseurs. Cette fusion s’appuie sur la complémentarité des deux entreprises et leur potentiel de croissance face aux défis de l’industrie.

L’intelligence artificielle, à la fois menace et opportunité

La montée en puissance de l’intelligence artificielle redéfinit les usages de la banque d’images. Getty Images pourrait tirer parti de ses contenus en les licenciant à des entreprises d’IA pour former des modèles génératifs. Cependant, des outils comme MidJourney ou DALL-E permettent à des clients de créer des visuels sur mesure, remettant en question les modèles traditionnels. Cette fusion pourrait permettre d’investir dans de nouvelles technologies et d’innover pour s’adapter à ce nouveau paradigme.

Une fusion sous le regard des régulateurs

Si cette annonce est présentée comme une avancée majeure, elle pourrait attirer l’attention des autorités de régulation. La concentration du marché entre deux géants suscite des interrogations sur le respect des règles de concurrence. De plus, cette fusion intervient dans un contexte politique délicat, et la manière dont l’administration américaine gérera cette opération sera scrutée de près. L’issue de cette transaction pourrait redéfinir les règles du jeu pour l’ensemble du secteur.