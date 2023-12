Genshin Impact 4.3 : date de sortie, nouveaux personnages, bannières et événements

Tout savoir sur la version 4.3 de Genshin Impact, le RPG d'aventure en monde ouvert du studio chinois HoYoverse.

Deux nouveaux personnages, Navia et Chevreuse, seront introduits dans Genshin Impact.

La version 4.3 de Genshin Impact sera disponible le 20 décembre prochain sur consoles, mobiles et PC.

Le jeu sera axé sur des évènements spéciaux plutôt que sur des quêtes scénarisées.

Le renouveau de Genshin Impact

HoYoverse, le studio à l’origine de Genshin Impact, a confirmé la sortie de la version 4.3 de son célèbre RPG d’aventure en monde ouvert.

Des nouveautés pour améliorer l’expérience de jeu

Parmi les ajouts majeurs de Genshin Impact 4.3, on note l’arrivée de nouveaux personnages jouables, des quêtes narratives, des événements à durée limitée et des bannières récurrentes. Le jeu s’est également concentré sur plusieurs optimisations du système pour améliorer l’expérience des joueurs. Navia et Chevreuse sont les deux nouveaux personnages qui feront leurs débuts dans la prochaine mise à jour.

L’arrivée de Navia et Chevreuse

Navia, une combattante cinq étoiles Geo, utilise une claymore en combat. Son rôle est un mélange entre un DPS et une unité de sous-DPS. Chevreuse, quant à elle, est une unité Pyro quatre étoiles qui utilise une lance. Elle sera principalement un personnage de soutien dans Genshin Impact 4.3.

Une mise à jour centrée sur les événements spéciaux

En revanche, la version 4.3 de Genshin Impact ne se concentrera pas trop sur les quêtes narratives, mais plutôt sur une série d’événements spéciaux. Ces derniers offriront de nombreux récompenses, allant d’une nouvelle arme gratuite à des matériaux d’amélioration et, bien sûr, des Primogems.