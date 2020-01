GeForce RTX 3080/3070 : les fiches techniques en fuite

Pour la nouvelle génération de ses GPU RTX, Nvidia a vu grand… très grand. On évoque 10 GB de RAM, avec une option plus musclée partant même sur une configuration à 20 GB.

Nvidia reste avec AMD l’un des fabricants majeurs de GPU. Ces dernières années, l’entreprise a multiplié son offre, au point même de la brouiller quelques peu. Après la génération des 900, l’américain a présenté en 2016 la série des 10 reposant sur la microarchitecture “Pascal” (succédant à “Maxwell”) et en profitait pour étoffer ses segments tarifaires habituels. Ainsi on passait de deux cartes en milieu, haut de gamme et enthusiast à une en entrée de gamme (GeForce 1030), trois en milieu de gamme (GeForce GTX 1050, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1060), deux en haut de gamme (GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1070 Ti) et désormais quatre dans le nec plus ultra représentés par les GeForce GTX 1080/ Ti et Nvidia Titan X/Xp. La série GeForce 20 qui lui succède avec microarchitecture “Turing”, annoncée en 2018, était moins confuse jusqu’au “rafraichissement” de la gamme avec les SUPER (GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080 SUPER).

10 et 20 GB de VRAM GDDR6

Les choses s’apprêtent cependant à être bousculer, Nvidia devant dévoiler la microarchitecture “Ampère” autour du mois de juin. Le site TweakTown révèle en effet que sur MyDrivers, qui permet de maintenir à jour ses pilotes, deux nouvelles entrées sont apparues. Elles concernent les GPU GA103 et GA104. Le premier alimente la prochaine GeForce RTX 3080 et quelques spécifications de la bête ont été dévoilés simultanément. La puce embarquerait 3 840 cœurs CUDA, 60 cœurs RT et 10 ou 20 Go de GDDR6 sur un bus mémoire 320 bits.

Des cartes grand public et professionnelles

La particularité de la carte serait donc d’offrir une option standard à 10 Go de VRAM GDDR6 ainsi qu’une autre nettement plus musclée à 20 GB. La GA104, correspondant à la GeForce RTX 3070, sera dotée de 3072 cœurs CUDA, 48 cœurs RT et 8 ou 16 Go de GDDR6 sur un bus mémoire 256 bits. Les cartes avec 20 GB relèvent probablement de la série Nvidia Quadro, réservée aux professionnels, et ne sera pas commercialisé au grand public.