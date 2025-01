Gary Oldman fait une annonce majeure pour la saison 6 de Slow Horses

Le tournage de la sixième saison de la série Slow Horses a débuté.

Tl;dr La saison 6 de Slow Horses est en cours de tournage.

Gary Oldman a confirmé l’information lors des Golden Globes.

La série a reçu plusieurs nominations aux Emmys et aux Golden Globes.

Les Slow Horses galopent vers la sixième saison

Alors que la cinquième saison de la série britannique à succès Slow Horses n’est pas encore diffusée sur Apple TV+, les nouvelles concernant la sixième saison sont déjà en circulation. Gary Oldman, l’interprète du maître espion Jackson Lamb, a partagé les dernières mises à jour lors d’une interview aux Golden Globes avec Extra TV.

Des révélations de Gary Oldman

Slow Horses, qui a vu sa quatrième saison se conclure récemment, est déjà bien engagée dans le tournage de la sixième saison, a révélé l’acteur britannique. Cette information, bien que non surprenante, car Apple avait déjà annoncé en octobre dernier que la sixième saison était officiellement en préparation, a suscité l’enthousiasme des fans. D’autant plus que la présence de Oldman dans la série garantit presque à coup sûr la poursuite de la production par le créateur de la série, Will Smith.

Une série à succès

La série Slow Horses, basée sur la série de romans d’espionnage « Slough House » de Mick Herron, est à mi-chemin de l’adaptation des 13 livres publiés jusqu’à présent. Malgré cela, l’équipe créative de la série a réussi à maintenir un rythme de production impressionnant. En effet, Smith a déclaré dans de précédentes interviews qu’ils travaillent simultanément sur trois saisons de la série, en écrivant une, en tournant une et en en montant une autre.

Le succès de cette approche est indéniable, comme en témoignent les récentes nominations aux Emmys et aux Golden Globes, avec Smith remportant le prix de l’écriture exceptionnelle pour une série dramatique lors des derniers Primetime Emmy Awards.