Gamescom 2023 : après quatre ans d’absence, Nintendo sera de retour

L'éditeur japonais Nintendo annonce sa participation à la Gamescom 2023 en août prochain.

L’association allemande de l’industrie des jeux a convaincu Nintendo de revenir au Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne, après quatre ans d’absence pour participer à l’édition 2023 de la Gamescom.

We are excited to announce that Nintendo will be exhibiting at #gamescom2023! Many more exhibitors will follow in the coming weeks. Stay tuned! pic.twitter.com/ludCq12pwe

