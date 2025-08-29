Fuite involontaire chez un revendeur : les principales caractéristiques du Galaxy S25 FE révélées

Un distributeur a publié par erreur des informations essentielles sur le Galaxy S25 FE, révélant plusieurs caractéristiques majeures du futur smartphone de Samsung. Cette fuite offre un aperçu anticipé des spécifications attendues pour ce nouveau modèle très attendu.

Tl;dr Fuite des spécifications complètes du Galaxy S25 FE.

Lancement prévu lors du Galaxy Unpacked le 4 septembre.

Puce Exynos 2400 et prix similaire à l’ancien modèle.

Une fuite inattendue avant le Galaxy Unpacked

Alors que Samsung prépare activement son événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 4 septembre, la prochaine sortie du Galaxy S25 FE n’a désormais plus grand-chose d’un secret. Un distributeur portugais a malencontreusement publié – puis rapidement supprimé – une fiche technique complète, offrant un aperçu inédit des capacités du futur smartphone.

Des spécifications techniques révélatrices

À la lumière de cette fuite, on découvre que le Galaxy S25 FE devrait embarquer une puce Exynos 2400, déjà utilisée dans les versions internationales des S24 et S24 FE. Il semblerait que ce choix concerne en priorité le marché européen, même si quelques rumeurs laissent penser que la version américaine pourrait suivre la même voie. Du côté de la mémoire, une configuration de 8 Go de RAM couplée à 128 Go de stockage est évoquée – il ne serait pas étonnant de voir également une version à 256 Go apparaître au lancement.

L’écran, quant à lui, promet une diagonale confortable de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement atteignant les 120 Hz et une protection renforcée grâce au Gorilla Glass Victus+. L’autonomie devrait être assurée par une batterie de 4 900 mAh, compatible avec une charge filaire rapide allant jusqu’à 45 W (au-delà même du modèle standard S25), ainsi qu’une recharge sans fil limitée à 15 W.

Côté photo et prix : ce qui change (ou pas)

Le volet photo s’annonce solide, avec un module principal de 50 Mpx doté d’un stabilisateur optique (OIS). À ses côtés : un ultra-grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 8 Mpx capable d’un zoom optique x3, sans oublier un capteur frontal pour selfies culminant à 12 Mpx. Quant au tarif, il devrait selon toute vraisemblance rester aligné sur celui du précédent modèle – aux alentours de 459 dollars outre-Atlantique –, bien qu’aucune certitude ne puisse être avancée en raison des fluctuations économiques récentes et d’éventuelles hausses tarifaires.

Voici en résumé les points clés relevés dans cette fuite :

Puce Exynos 2400 , écran AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz).

, écran AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz). Batterie longue durée (4 900 mAh) avec charge filaire ultra-rapide.

Système photo complet : principal OIS 50 Mpx + zoom optique x3.

Un suspense entretenu jusqu’au lancement officiel

Pour l’heure, il faudra patienter jusqu’au prochain rendez-vous de Samsung afin de confirmer toutes ces informations.