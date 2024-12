Fraude et krach crypto : Do Kwon entre les mains de la justice américaine

Le Monténégro a décidé d'extrader Do Kwon, figure controversée des crypto-monnaies, vers les États-Unis, où il est accusé de fraude massive suite à l’effondrement de Terra.

Tl;dr Do Kwon, impliqué dans l’un des plus grands scandales de crypto-monnaies, sera jugé aux États-Unis après une décision du Monténégro.

Ce krach, survenu en 2022, a causé une perte de 40 milliards de dollars aux investisseurs, déclenchant des poursuites judiciaires aux États-Unis et en Corée du Sud.

Les autorités américaines accusent Do Kwon de fraude financière et manipulation de marché, marquant une étape clé pour la régulation des crypto-monnaies.

Un krach retentissant qui a ébranlé l’écosystème crypto

En mai 2022, TerraUSD et Luna, deux crypto-monnaies interconnectées, ont brutalement perdu leur valeur, causant des pertes estimées à 40 milliards de dollars pour les investisseurs. Ces monnaies numériques, promues comme des actifs stables et fiables, ont révélé des failles majeures dans leur conception et leur gestion. Ce fiasco a provoqué une onde de choc dans le monde des crypto-monnaies, affectant la confiance des utilisateurs et la crédibilité des stablecoins. Do Kwon, à l’époque à la tête de Terraform Labs, a rapidement été accusé d’avoir orchestré ou ignoré les pratiques frauduleuses ayant conduit à cette débâcle.

Un duel judiciaire entre la Corée du Sud et les États-Unis

Suite à l’effondrement de Terra, Do Kwon est devenu un fugitif recherché par plusieurs juridictions. Arrêté au Monténégro en 2023 pour possession de faux documents, il s’est retrouvé au centre d’une bataille judiciaire entre la Corée du Sud et les États-Unis, chacun cherchant à obtenir son extradition. Après des mois d’attente, le ministère de la Justice du Monténégro a finalement opté pour une extradition vers les États-Unis. Ce choix s’appuie sur des critères légaux favorisant les demandes américaines, bien que l’extradition vers la Corée du Sud ait été envisagée plus tôt cette année.

Des accusations graves portées par les États-Unis

Do Kwon devra répondre à plusieurs chefs d’accusation aux États-Unis, notamment de fraude par fil, fraude sur les produits de base, fraude sur les valeurs mobilières, et complot en vue de manipuler le marché. Ces charges, déposées par des procureurs fédéraux à New York, reflètent l’ampleur des allégations de malversation financière et de manipulation intentionnelle. En parallèle, Terraform Labs et Do Kwon ont déjà accepté de payer une amende de 4,5 milliards de dollars dans une affaire distincte menée par la SEC en juin 2023. Ce cumul de poursuites témoigne de l’importance accordée par les autorités américaines à la réglementation des crypto-monnaies.

Un avenir incertain pour Do Kwon et Terraform Labs

Avec son extradition confirmée, Do Kwon fera face à une bataille judiciaire longue et complexe. Sa défense pourrait s’appuyer sur la contestation des preuves ou des méthodes d’enquête, mais les accusations sont lourdes et bien documentées. Pendant ce temps, Terraform Labs, autrefois un acteur majeur dans l’univers des cryptos, lutte pour reconstruire son image et rassurer les investisseurs. Ce procès pourrait marquer un tournant décisif pour la régulation mondiale des crypto-monnaies, en posant la question des responsabilités en cas d’échecs massifs dans un secteur en pleine expansion mais encore largement non régulé.