Do Kwon et Terraform Labs parviennent à un accord préliminaire avec la SEC dans l’affaire TerraUSD

Une première entente sur les accusations de tromperie envers les investisseurs à propos de TerraUSD a été conclue entre la Commission américaine des opérations de Bourse (U.S. Securities and Exchange Commission), Terraform Labs et Do Kwon. Quels seront les détails de cette entente ?

Tl;dr Terraform Labs et Do Kwon envisagent un arrangement avec la SEC.

Accusations de tromperie concernant la stabilité du TerraUSD.

Le jugement sur ce règlement divise la communauté crypto.

Do Kwon, toujours en attente d’extradition, nie toute malversation.

Accord préliminaire entre Terraform Labs et la SEC

On apprend que la société basée à Singapour, Terraform Labs, et son fondateur, Do Kwon, seraient sur le point de parvenir à un accord avec la Commission des valeurs mobilières américaine (SEC). Cette information, divulguée par Reuters, cite des documents judiciaires sans toutefois préciser les détails de l’accord.

Accusations de tromperie envers les investisseurs crypto

Il faut rappeler que la SEC a accusé l’entreprise et son fondateur d’avoir trompé les investisseurs en 2021 concernant la stabilité du TerraUSD, un stablecoin conçue initialement pour maintenir sa valeur à 1$.

De plus, elle a affirmé que Do Kwon et Terraform Labs ont faussement prétendu que la blockchain de Terraform était utilisée dans une populaire application mobile de paiement en Corée.

Lmao now LUNA2 will moon. Unbelievable coincidence 😀 😀 😀 — Datawallet (@Datawalletcom) May 30, 2024

Implication de l’accord dans la communauté crypto

Le règlement de ces accusations divise la communauté crypto. Certains prédisent un impact positif sur le prix du Terra Classic (LUNC), tandis que d’autres se demandent comment l’entreprise compte rembourser ses investisseurs.

Do Kwon, en attente d’extradition du Monténégro depuis son arrestation en mars 2023, est confronté à des accusations criminelles aux États-Unis et en Corée du Sud. Pour sa part, il a toujours nié toute malversation. Il est néanmoins important de signaler que l’effondrement de TerraUSD et Terra Classic en mai 2022 a bouleversé les marchés des cryptomonnaies.