Football Manager 2024 : la fin d’un cycle avant un renouveau

Sports Interactive date la sortie de Football Manager 2024, Football Manager 2024 Console, Football Manager 2024 Mobile et Football Manager 2024 Touch.

Animé par une quête constante d’authenticité footballistique, Football Manager 2024 sera l’édition la plus complète de la licence à ce jour, remplie de nouveaux ajouts qui approfondissent l’immersion et élèvent l’expérience de jeu, comme un rafraîchissement des coups de pied arrêtés, des transferts et finances plus affûtés qui sont fortement influencés par les perpétuelles évolutions du monde du football réel, et alimentés par des éclairages d’experts apportés par des partenariats nouveaux et existants noués au sein du sport professionnel, ou encore la possibilité inédite de transférer les carrières depuis Football Manager 2023, FM23 Console et FM23 Touch.

Miles Jacobson, responsable du studio Sports Interactive, a déclaré :

FM24 est le 20ème titre de l’histoire de la licence Football Manager et c’est une nouvelle déclaration d’amour au football. Nous ouvrons un dernier chapitre qui viendra conclure ce pan de notre histoire avec la version la plus complète que nous ayons jamais produite à ce jour. Membre de la famille Sega depuis deux décennies, toute l’équipe est aux anges de pouvoir sortir le jeu au Japon et d’y inclure le championnat japonais pour la première fois. Ces grands débuts, associés au fait que plus de 230 millions de personnes du monde entier auront désormais accès à notre très populaire série mobile via leur abonnement Netflix, nous rend incroyablement enthousiastes à l’idée de continuer à élargir notre base de joueurs.

Football Manager 2024 sortira le 6 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Epic Games Store/Steam/Microsoft Store) et smartphones (iOS/Android) via Netflix. La simulation footballistique sera également jouable dès son lancement sur le Xbox Game Pass.